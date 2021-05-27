ЦСКА – "Анадолу Эфес": прогноз на полуфинал баскетбольной Евролиги

В пятницу, 28 мая, московский ЦСКА и стамбульский "Анадолу Эфес" сыграют в полуфинальном матче Финала четырех Евролиги, который пройдет в Кельне.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является турецкий клуб. На победу "Эфеса" можно поставить с коэффициентом 1,45 (против 2,7 у ЦСКА). Скорее всего, объяснить это можно тем, что "Анадолу" не проигрывает уже восемь матчей подряд.

Правда, семь из этих встреч прошли на внутренней арене – в регулярном чемпионате Суперлиги и в плей-офф турнира, где, кстати, "Эфес", вышел в финал. Последний успех "Анадолу" в Евролиге датирован 4 мая, когда турки на своем паркете, в решающем пятом матче, обыграли мадридский "Реал" (88:83).

© photo: Sputnik / Mikhail Serbin Баскетбол. Евролига. Матч "Анадолу Эфес" - ЦСКА

Что касается ЦСКА, то "армейцы" тоже вышли в финал Единой Лиги ВТБ, обыграв в полуфинальной серии питерский "Зенит" со счетом 3:1. Единственное отличие от "Анадолу" заключается в том, что на каждом из этапов плей-офф ЦСКА позволил себе по одной осечке.

Подопечные Итудиса проиграли "Нижнему Новгороду" (72:76) и "Зениту" в овертайме (104:107). Оба раза это были вторые матчи серий.

Если говорить об очных противостояниях соперников в регулярном чемпионате Евролиги, то команды обменялись домашними победами. В Москве матч завершился со счетом 100:65, а в Стамбуле – 100:70. Как мы видим, в обоих случаях преимущество хозяев было подавляющим.

От прогноза на исход предстоящего полуфинала, я воздержусь. Мне кажется, разница в коэффициентах не соответствует силе команд и развитие ситуации может пойти в любом направлении. Предпочту сыграть на тотал. В регулярном чемпионате Евролиги ЦСКА и "Анадолу" были самыми результативными командами – 82.8 и 83.4 очка за игру, соответственно. Думаю, и на этот раз клубы сыграют результативно и пробьют отметку в 162.5 очка.

Ставка: тотал больше 162.5 очка за 1,78.