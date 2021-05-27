У "Динамо" Тбилиси новый главный тренер – клуб возглавил Каха Цхададзе

Последним местом работы Цхададзе был Казахстанский "Ордабасы", который грузинский специалист покинул в декабре прошлого года, проработав в клубе три сезона

ТБИЛИСИ, 27 мая – Sputnik. Каха Цхададзе назначен новым главным тренером тбилисского "Динамо", говорится в сообщении на сайте столичного клуба.

На этом посту бывший защитник сборной Грузии сменил Георгия Немсадзе. Кстати, Немсадзе остается в структуре клуба и продолжит работать на позиции спортивного менеджера. В сообщении говорится, что более детальная информация будет представлена позже.

Цхададзе уже работал с "Динамо" Тбилиси в период с 2005 по 2006 год.

Последним местом работы Цхададзе был Казахстанский "Ордабасы", который грузинский специалист покинул в декабре прошлого года, проработав в клубе три сезона.

Также в послужном списке Цхададзе работа с "Локомотивом" (Тбилиси), "Сиони", "Интером" (Баку) и "Кайратом" (Алма-Аты).

Стоит также отметить, что на протяжении одного года, с марта 2015 по март 2016 года, Цхададзе возглавлял сборную Грузии.

Под руководством Цхададзе "Динамо", "Сиони" и "Интер" становились чемпионами своих стран, а с "Кайратом" грузинский тренер завоевал серебряные медали и выиграл Суперкубок Казахстана.

Что касается "Динамо" Тбилиси, то после XV туров Национальной лиги чемпионата Грузии столичный клуб набрал 31 очко и вместе с "Динамо" Батуми возглавляет турнирную таблицу, уступая черноморской команде по дополнительным показателям.