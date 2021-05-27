Грузинская теннисистка вышла в основную сетку "Ролан Гарроса"

В третьем квалификационном раунде турнира Горгодзе в двух партиях обыграла Нурию Парризас-Диас из Испании

ТБИЛИСИ, 27 мая – Sputnik. Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе (222 номер в рейтинге WTA), впервые в своей карьере сыграет в основной сетке турнира из серии "Большой шлем" - "Ролан Гаррос".

В третьем квалификационном раунде турнира 29-летняя Горгодзе в двух партиях – 6:3, 6:3, обыграла Нурию Парризас-Диас (165) из Испании. Матч продолжался чуть больше полутора часов.

Горгодзе великолепно действовала на приеме подачи соперницы и сумела сделать семь брейков. При этом сама грузинка отдала лишь четыре свои подачи.

Соперница Горгодзе в первом круге основной сетки "Ролан Гаррос" определится позже, когда будут сыграны все матчи квалификации.

"Ролан Гаррос" стартует на кортах Парижа 30 мая и продлится до 12 июня.

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