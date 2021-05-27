Сборная Грузии по футболу сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

В первой декаде июня сборная Грузии проведет два товарищеских матча на выезде против Румынии и Нидерландов

ТБИЛИСИ, 27 мая – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу сохранила свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА/Кока-Кола и занимает 91 место.

В активе сборной Грузии 1259,51 балла, и с этим показателем команда располагается между Арменией (1273,28) и Вьетнамом (1258,06).

Отсутствие изменений в рейтинге ФИФА вызвано тем, что в мае сборная Грузии не играла.

В первой декаде июня сборная Грузии проведет два товарищеских матча – оба на выезде. 2 июня подопечные Вилли Саньоля сыграют против Румынии в городе Плоешти, а через четыре дня в Энсхеде против Нидерландов.

Что касается соперников грузинской команды по отборочной группе "В" ЧМ-2022, то в рейтинге ФИФА они разместились на следующих позициях: Испания (6), Швеция (18), Греция (51), Косово (120).

Сильнейшей сборной мира, согласно рейтингу ФИФА, по-прежнему остается Бельгия (1783,38). На втором месте действующие чемпионы мира – Франция (1757,3), а замыкает тройку лидеров Бразилия (1742,65).

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.