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Сборная Грузии по футболу. Матч между сборными Грузии и Армении

Сборная Грузии по футболу сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

© Sputnik / Alex Shlamov
Спорт
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Темы:
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В первой декаде июня сборная Грузии проведет два товарищеских матча на выезде против Румынии и Нидерландов

ТБИЛИСИ, 27 мая – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу сохранила свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА/Кока-Кола и занимает 91 место.

В активе сборной Грузии 1259,51 балла, и с этим показателем команда располагается между Арменией (1273,28) и Вьетнамом (1258,06).

Отсутствие изменений в рейтинге ФИФА вызвано тем, что в мае сборная Грузии не играла.

Сборная Грузии по футболу
photo: Georgian Football Federation / FB
Сборная Грузии по футболу начала подготовку к июньским тест-матчам

В первой декаде июня сборная Грузии проведет два товарищеских матча – оба на выезде. 2 июня подопечные Вилли Саньоля сыграют против Румынии в городе Плоешти, а через четыре дня в Энсхеде против Нидерландов.

Что касается соперников грузинской команды по отборочной группе "В" ЧМ-2022, то в рейтинге ФИФА они разместились на следующих позициях: Испания (6), Швеция (18), Греция (51), Косово (120).

Сильнейшей сборной мира, согласно рейтингу ФИФА, по-прежнему остается Бельгия (1783,38). На втором месте действующие чемпионы мира – Франция (1757,3), а замыкает тройку лидеров Бразилия (1742,65).

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Темы:
Сборная Грузии по футболу (220)
Теги:
рейтинг ФИФА/Кока-Кола, Сборная Грузии по футболу, футбол

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