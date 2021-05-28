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Хоккей. Чемпионат мира. Матч Швеция - Россия

Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Спорт
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Sputnik Грузия
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На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею сборные 16 стран ведут борьбу за выход в плей-офф турнира

Сборная Швейцарии, которая является соперником команды России по группе "А", разгромила Словакию со счетом 8:1 на чемпионате мира по хоккею, проходящем в эти дни в Латвии.

По дублю на свой счет записали Ромен Леффель и Грегори Хофманн.

После этой победы швейцарцы переместились на второе место в группе, набрав девять очков. У сборной России такое же количество баллов, но "красная машина" опережает соперника по дополнительным показателям. Также девять очков в своем активе имеет сборная Словакии.

В параллельном матче группы "В" США обыграли Латвию 4:2 и на данный момент располагаются на второй строчке.

Турнирная таблица группы "А"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
Россия 4 3 0 0 1 15:7 9
Швейцария 4 3 0 0 1 14:10 9
Словакия 4 3 0 0 1 11:12 9
Чехия 4 1 1 0 2 12:13 5
Дания 4 1 1 0 2 7:9 5
Великобритания 4 1 0 1 2 8:15 4
Беларусь 4 1 0 1 2 8:12 4
Швеция 4 1 0 0 3 12:9 3

Турнирная таблица группы "В"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
Финляндия 4 3 0 1 0 11:5 10
Германия 4 3 0 0 1 19:9 9
США 4 3 0 0 1 13:5 9
Латвия 4 2 0 1 1 9:7 7
Казахстан 4 1 2 0 1 8:8 7
Канада 4 1 0 0 3 6:12 3
Норвегия 4 0 0 0 3 9:15 3
Италия 4 0 0 0 4 5:19 0

 

Теги:
Чемпионат мира по хоккею, хоккей

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