Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею сборные 16 стран ведут борьбу за выход в плей-офф турнира

Сборная Швейцарии, которая является соперником команды России по группе "А", разгромила Словакию со счетом 8:1 на чемпионате мира по хоккею, проходящем в эти дни в Латвии.

По дублю на свой счет записали Ромен Леффель и Грегори Хофманн.

После этой победы швейцарцы переместились на второе место в группе, набрав девять очков. У сборной России такое же количество баллов, но "красная машина" опережает соперника по дополнительным показателям. Также девять очков в своем активе имеет сборная Словакии.

В параллельном матче группы "В" США обыграли Латвию 4:2 и на данный момент располагаются на второй строчке.

Турнирная таблица группы "А"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки Россия 4 3 0 0 1 15:7 9 Швейцария 4 3 0 0 1 14:10 9 Словакия 4 3 0 0 1 11:12 9 Чехия 4 1 1 0 2 12:13 5 Дания 4 1 1 0 2 7:9 5 Великобритания 4 1 0 1 2 8:15 4 Беларусь 4 1 0 1 2 8:12 4 Швеция 4 1 0 0 3 12:9 3

Турнирная таблица группы "В"