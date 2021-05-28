Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

Сборная Швейцарии, которая является соперником команды России по группе "А", разгромила Словакию со счетом 8:1 на чемпионате мира по хоккею, проходящем в эти дни в Латвии.
По дублю на свой счет записали Ромен Леффель и Грегори Хофманн.
После этой победы швейцарцы переместились на второе место в группе, набрав девять очков. У сборной России такое же количество баллов, но "красная машина" опережает соперника по дополнительным показателям. Также девять очков в своем активе имеет сборная Словакии.
В параллельном матче группы "В" США обыграли Латвию 4:2 и на данный момент располагаются на второй строчке.
Турнирная таблица группы "А"
|Сборная
|Игры
|Победы
|Победа ОТ
|Поражение ОТ
|Поражение
|Шайбы
|Очки
|Россия
|4
|3
|0
|0
|1
|15:7
|9
|Швейцария
|4
|3
|0
|0
|1
|14:10
|9
|Словакия
|4
|3
|0
|0
|1
|11:12
|9
|Чехия
|4
|1
|1
|0
|2
|12:13
|5
|Дания
|4
|1
|1
|0
|2
|7:9
|5
|Великобритания
|4
|1
|0
|1
|2
|8:15
|4
|Беларусь
|4
|1
|0
|1
|2
|8:12
|4
|Швеция
|4
|1
|0
|0
|3
|12:9
|3
Турнирная таблица группы "В"
|Сборная
|Игры
|Победы
|Победа ОТ
|Поражение ОТ
|Поражение
|Шайбы
|Очки
|Финляндия
|4
|3
|0
|1
|0
|11:5
|10
|Германия
|4
|3
|0
|0
|1
|19:9
|9
|США
|4
|3
|0
|0
|1
|13:5
|9
|Латвия
|4
|2
|0
|1
|1
|9:7
|7
|Казахстан
|4
|1
|2
|0
|1
|8:8
|7
|Канада
|4
|1
|0
|0
|3
|6:12
|3
|Норвегия
|4
|0
|0
|0
|3
|9:15
|3
|Италия
|4
|0
|0
|0
|4
|5:19
|0