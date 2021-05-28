Защитник сборной Грузии по футболу хочет вернуться в московский "Локомотив"

По завершению сезона у 29-летнего Кверквелия истек контракт с "Локомотивом" и арендное соглашение с "Ротором"

ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Центральный защитник сборной Грузии по футболу Саба Кверквелия не исключает возможности продолжения своей карьеры в московском "Локомотиве", заявил футболист изданию bookmaker-ratings.

По завершению чемпионата России по футболу у 29-летнего Кверквелия истек контракт с "Локомотивом" и арендное соглашение с "Ротором". При этом волгоградский клуб по итогам сезона покинул РПЛ.

"На данный момент конкретных предложений нет, но есть разные варианты. Но пока я в сборной Грузии, у нас 2 июня товарищеская игра (с Румынией – ред.), поэтому сильно о клубе не думаю. Скоро что-то будет ясно, но не сейчас", – приводит слова Кверквелия издание.

При этом грузинский защитник отметил, что рассматривает разные варианты продолжения карьеры как в России, так и за границей. Не исключает Кверквелия и своего возвращения в "Локомотив".

"Локомотив" – моя команда, за которую я сыграл в 108 матчах. Это мой второй дом", – сказал защитник.

Кверквелия выступал за "Локомотив" с февраля 2017 года до августа 2020 года. В составе "железнодорожников" грузинский защитник стал чемпионом России (2018), дважды победителем Кубка страны (2017, 2019) и обладателем Суперкубка России (2019).

Прошедший сезон Кверквелия провел на правах аренды в волгоградском "Роторе".

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