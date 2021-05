Нана Дзагнидзе одержала вторую победу на Гран-при ФИДЕ

Results of Round 6 of #WomenGrandPrixFIDE:

Stefanova ½-½ Muzychuk A.

Saduakassova ½-½ Lagno

Paehtz 0-1 Gunina

Mammadzada 1-0 Kashlinskaya

Bulmaga 0-1 Dzagnidze

Abdumalik ½-½ Muzychuk M.



Going into the free day, Zhansaya Abdumalik and Mariya Muzychuk are in the lead. pic.twitter.com/j3MGtnJKeH