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Сильнейшая шахматистка Грузии – Нана Дзагнидзе

Нана Дзагнидзе одержала вторую победу на Гран-при ФИДЕ

photo: FIDE - International Chess Federation / FB
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210528/251860072/Nana-Dzagnidze-oderzhala-vtoruyu-pobedu-na-Gran-pri-FIDE.html

​Дзагнидзе благодаря этой победе набрала 3,5 балла и вместе с азербайджанкой Гюнай Мамедзаде и немкой Элизабет Петц делит 4-6 места на турнире

ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Сильнейшая шахматистка Грузии Нана Дзагнидзе (8 место в рейтинге ФИДЕ), одержала вторую победу на Гран-при ФИДЕ, проходящем в эти дни в Гибралтаре.

В шестой партии Дзагнидзе черными фигурами обыграла Ирину Бульмага из Румынии.

​Благодаря этой победе Дзагнидзе набрала 3,5 балла и вместе с Гюнай Мамедзаде (Азербайджан) и Элизабет Петц (Германия) делит 4-6 места на турнире.

Лидерами турнира после шести туров являются Жансая Абдумалик (Казахстан) и Мария Музычук (Украина), набравшие по 4,5 балла. В следующем туре Дзагнидзе белыми фигурами сыграет с Абдумалик.

Данный этап является заключительным этапом Гран-при ФИДЕ. На первом этапе, который прошел в Сколково, победу одержала Хампи Конеру (Индия), на втором (Монако) – россиянка Александра Костенюк, а на третьем (Лозанна) – Дзагнидзе.

Перед началом четвертого этапа в общем зачете Гран-при лидирует Александра Горячкина из России (398 очков), второй идет Конеру (293), а замыкает тройку лидеров Костенюк (193).

Две шахматистки, ставшие лучшими по итогам Гран-при, сыграют в турнире претендентов за право сразиться с действующей чемпионкой мира – Цзюй Вэньцзюнь из Китая.

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