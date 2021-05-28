Цхададзе приступил к работе главного тренера "Динамо" Тбилиси

Последним местом работы Цхададзе был Казахстанский "Ордабасы", который грузинский специалист покинул в декабре прошлого года, проработав в клубе три сезона

ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Новый главный тренер футбольного клуба "Динамо" Тбилиси Каха Цхададзе провел первую тренировку со своими подопечными, после чего поделился своими комментариями с пресс-службой клуба.

"Динамо" – это готовая команда с хорошими футболистами. Команда находится в отличном функциональном состоянии. Наш тренерский штаб добавит определенные нюансы. Надеюсь, игроки быстро их усвоят и покажут тот футбол, который мы хотим увидеть. Сезон уже идет и в команде проделана большая работа – это хорошо", – сказал Цхададзе.

Прокомментировал бывший защитник сборной Грузии и свое назначение на пост главного тренера "Динамо".

"Я очень рад, что вернулся в эту большую команду. С другой стороны – это большая ответственность и я это понимаю. Знаю, от нас ждут много и мы постараемся не разочаровать болельщиков. Мы сделаем все зависящее, чтобы работать в правильном направлении и добиться того результата, который от нас ждут. Это престижная и ответственная работа. Я и мой тренерский штаб долго не размышляли над предложением возглавить "Динамо". У нас были и другие варианты, но после общения с президентом клуба мы сделали свой выбор", – отметил Цхададзе.

Первый матч под руководством Цхададзе "Динамо" проведет 9 июня в XVI туре чемпионата Грузии. На своем поле столичный клуб примет "Шукуру" из Кобулети.

photo: FC Dinamo Tbilisi / FB Новый главный тренер футбольного клуба "Динамо" Тбилиси Каха Цхададзе

На посту главного тренера "Динамо" Цхададзе сменил Георгия Немсадзе, который остался в структуре клуба и продолжит работать на позиции спортивного менеджера. Цхададзе уже работал с "Динамо" Тбилиси в период с 2005 по 2006 год.

Последним местом работы Цхададзе был Казахстанский "Ордабасы", который грузинский специалист покинул в декабре прошлого года, проработав в клубе три сезона.

Также в послужном списке Цхададзе работа с "Локомотивом" (Тбилиси), "Сиони", "Интером" (Баку), "Кайратом" (Алма-Аты) и сборной Грузии, которую он возглавлял на протяжении одного года.

Что касается "Динамо" Тбилиси, то после XV туров Национальной лиги чемпионата Грузии столичный клуб набрал 31 очко и вместе с "Динамо" Батуми возглавляет турнирную таблицу, уступая черноморской команде по дополнительным показателям.

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