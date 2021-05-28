Темур Кецбая продлил контракт с "Анортосисом" до 2023 года

ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Грузинский специалист Темур Кецбая продолжит работать в кипрском "Анортосисе". Контракт с главным тренером продлен до 2023 года, говорится в сообщении на сайте команды.

Финансовая сторона сделки не сообщается.

Кецбая возглавляет "Анортосис" с 2019 года, и в конце мая текущего года у него истекал контракт с клубом из Фамагусты. Стороны долго не могли достигнуть соглашения о продлении контракта, но в конечном итоге компромисс был найден и Кецбая останется на Кипре еще два года.

В прошедшем сезоне "Анортосис" под руководством Кецбая стал обладателем Кубка Кипра. Для клуба это первый трофей с 2008 года, когда "Анортосис" стал чемпионом страны.

Карьера Кецбая тесно связана с "Анортосисом". В период с 1992 по 1994 и с 2002 по 2007 года Кецбая выступал за клуб на позиции атакующего полузащитника. С 2004 года Кецбая стал играющим тренером команды, а с 2007 года, когда завершил профессиональную карьеру футболиста, стал главным тренером клуба.

Под руководством Кецбая "Анортосис" дважды стал чемпионом Кипра (2005, 2008), обладателем Кубка страны (2007) и Суперкубка Кипра (2007).

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