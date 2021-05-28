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Теннис. Ролан Гаррос - 2011. Шестой день

Басилашвили узнал имя своего соперника в первом круге "Ролан Гаррос"

© photo: Sputnik / Алексей Куденко
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (102)
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Победитель пары Басилашвили-Лайович сыграет с кем-то из игроков квалификации, которые еще не определились

ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (31 номер в рейтинге АТР) в первом круге турнира из серии "Большой шлем" - "Ролан Гаррос" сыграет с Душаном Лайовичем (39) из Сербии.

Соперники встречались между собой пять раз на турнирах под эгидой АТР, и Басилашвили ведет в очном противостоянии со счетом 4:1. Их последняя встреча состоялась в 2019 году в Монреале, и тогда грузинский теннисист победил в трех сетах – 3:6, 6:4, 6:4.

Победитель пары Басилашвили-Лайович сыграет с кем-то из игроков квалификации, которые еще не определились.

Для Басилашвили предстоящий "Ролан Гаррос" станет седьмым в карьере. Лучший результат грузина на грунтовых кортах Парижа – выход в третий круг в 2017 году. Тогда Басилашвили встретился с испанцем Рафаэлем Надалем и уступил в трех партиях – 0:6, 1:6, 0:6.

"Ролан Гаррос" стартует 30 мая и продлится до 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 17 миллионов 171 тысячу евро, а действующим победителем является Рафаэль Надаль.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (102)
Теги:
Николоз Басилашвили, Ролан Гаррос, теннис

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