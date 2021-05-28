Хвича Кварацхелия не поможет сборной Грузии в товарищеских матчах в июне

Кварацхелия получил травму (повреждение задней поверхности бедра) 18 апреля и с тех пор ни разу не вышел на поле

ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия не поможет сборной Грузии в товарищеских матчах против Румынии (2 июня) и Нидерландов (6 июня), говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.

"Кварацхелия, который находится на сборах национальной команды после травмы, занимался только по индивидуальной программе. Из-за возможного рецидива травмы, после консультаций с тренерским штабом сборной Грузии, было принято решение, что в тест-матчах против Румынии и Нидерландов Кварацхелия не сыграет", - говорится в сообщении.

Кварацхелия получил травму (повреждение задней поверхности бедра) 18 апреля в матче против "Урала" (1:0) в рамках XXVI тура РПЛ. С тех пор грузинский полузащитник ни разу не вышел на поле, хотя ближе к концу сезона фактически восстановился от травмы.

В прошедшем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти. Грузинский полузащитник неоднократно признавался лучшим игроком матча, попадал в символические сборные по итогам тура и несколько раз выбирался болельщиками лучшим игроком "Рубина" по итогам месяца.

Что касается сборной Грузии, то в первой декаде июня команда проведет два товарищеских матча – оба на выезде. 2 июня подопечные Вилли Саньоля сыграют против Румынии в городе Плоешти, а через четыре дня в Энсхеде против Нидерландов.

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