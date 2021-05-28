Торнике Шенгелия не сыграет в финале Евролиги по баскетболу

Грузинский форвард провел на паркете 24 минуты и за это время набрал 10 очков и совершил семь подборов

ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Участие в финале Евролиги капитана сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия откладывается как минимум на один год. В полуфинале турнира ЦСКА уступил стамбульскому "Анадолу Эфес" 86:89 (15:25, 22:24, 18:22, 31:18).

"Армейцы" провалили три из четырех четвертей матча. Особенно московскому клубу не удался первый игровой отрезок, который они проиграли 15:25. Несмотря на мощный рывок в заключительной 10-минутке (+13 очков), подопечные Итудиса не вышли в финал и сложили с себя полномочия действующего победителя Евролиги.

Не самый лучший матч получился и у Торнике Шенгелия. Грузинский форвард провел на паркете 24 минуты и за это время набрал 10 очков и совершил семь подборов. Самым результативным игроком матча стал Уилл Клайберн, набравший 26 очков.

Соперник "Анадолу Эфес" по финалу определится сегодня же в противостоянии "Барселоны" и "Олимпия Милано". С проигравшей командой ЦСКА встретится в матче за третье место.

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