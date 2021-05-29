Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

Сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию со счетом 4:1 на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Латвии.
Первый период получился безголевым. "Красная машина" сумела открыть счет только во втором игровом отрезке. Отличился Антон Бурдасов.
Основные события матча развернулись в третьем периоде, в котором россияне забросили три шайбы. Сергей Толчинский оформил дубль, а еще одна шайба на счету Павла Карнаухова. Гол престижа в составе швейцарцев забросил Нико Хишер.
После этой победы сборная России закрепилась на первом месте в группе "А", набрав 12 очков в пяти встречах.
Ранее в этой же группе Чехия обыграла Великобританию 6:1 и поднялась на четвертое место в группе.
Следующий матч на ЧМ сборная России проведет в понедельник 31 мая против команды Швеции, которая на данный момент не попадает в зону плей-офф.
Турнирная таблица группы "А"
|Сборная
|Игры
|Победы
|Победа ОТ
|Поражение ОТ
|Поражение
|Шайбы
|Очки
|Россия
|5
|4
|0
|0
|1
|19:8
|12
|Словакия
|4
|3
|0
|0
|1
|11:12
|9
|Швейцария
|5
|3
|0
|0
|2
|15:14
|9
|Чехия
|5
|2
|1
|0
|2
|18:14
|8
|Дания
|5
|2
|1
|0
|2
|12:11
|8
|Швеция
|5
|2
|0
|0
|3
|16:10
|6
|Беларусь
|5
|1
|0
|1
|3
|10:17
|4
|Великобритания
|6
|1
|0
|1
|4
|10:25
|4
Турнирная таблица группы "В"
|Сборная
|Игры
|Победы
|Победа ОТ
|Поражение ОТ
|Поражение
|Шайбы
|Очки
|США
|5
|4
|0
|0
|1
|15:6
|12
|Финляндия
|4
|3
|0
|1
|0
|11:5
|10
|Казахстан
|6
|2
|2
|0
|2
|21:15
|10
|Германия
|4
|3
|0
|0
|1
|19:9
|9
|Латвия
|5
|2
|0
|2
|1
|12:11
|8
|Канада
|5
|2
|0
|0
|3
|10:14
|6
|Норвегия
|6
|1
|1
|0
|4
|14:20
|5
|Италия
|5
|0
|0
|0
|5
|8:30
|0