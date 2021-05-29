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Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Италия

Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Спорт
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Sputnik Грузия
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На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею сборные 16 стран ведут борьбу за выход в плей-офф турнира

Сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию со счетом 4:1 на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Латвии.

Первый период получился безголевым. "Красная машина" сумела открыть счет только во втором игровом отрезке. Отличился Антон Бурдасов.

Основные события матча развернулись в третьем периоде, в котором россияне забросили три шайбы. Сергей Толчинский оформил дубль, а еще одна шайба на счету Павла Карнаухова. Гол престижа в составе швейцарцев забросил Нико Хишер.

После этой победы сборная России закрепилась на первом месте в группе "А", набрав 12 очков в пяти встречах.

Ранее в этой же группе Чехия обыграла Великобританию 6:1 и поднялась на четвертое место в группе.

Следующий матч на ЧМ сборная России проведет в понедельник 31 мая против команды Швеции, которая на данный момент не попадает в зону плей-офф.

Турнирная таблица группы "А"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
Россия 5 4 0 0 1 19:8 12
Словакия 4 3 0 0 1 11:12 9
Швейцария 5 3 0 0 2 15:14 9
Чехия 5 2 1 0 2 18:14 8
Дания 5 2 1 0 2 12:11 8
Швеция 5 2 0 0 3 16:10 6
Беларусь 5 1 0 1 3 10:17 4
Великобритания 6 1 0 1 4 10:25 4

Турнирная таблица группы "В"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
США 5 4 0 0 1 15:6 12
Финляндия 4 3 0 1 0 11:5 10
Казахстан 6 2 2 0 2 21:15 10
Германия 4 3 0 0 1 19:9 9
Латвия 5 2 0 2 1 12:11 8
Канада 5 2 0 0 3 10:14 6
Норвегия 6 1 1 0 4 14:20 5
Италия 5 0 0 0 5 8:30 0

 

Теги:
Чемпионат мира по хоккею, хоккей

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