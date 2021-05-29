"Олимпия Милано" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Третье место в Евролиге нынешнего сезона между собой разыграют московский ЦСКА и "Олимпия" из Милана. Матч, как и весь Финал четырех, пройдет в Кельне, на арене "Ланксесс" при пустых трибунах. Начало встречи в 19:30 по тбилисскому времени.

В полуфинале ЦСКА уступил стамбульскому "Анадолу Эфес" 86:89 и сложил с себя полномочия действующего победителя турнира. Матч для "армейцев" получился очень непростым. Первые три четверти подопечные Итудиса откровенно провалили (55:71) и пришли в себя только в заключительном игровом отрезке (31:18).

В какой-то момент отставание ЦСКА от "Анадолу" было 21 очко, но "армейцы" сократили этот разрыв до одного. "Красно-синие" могли даже выиграть, но Клайберну не хватило пары сантиметров, чтобы на последних секундах положить "треху".

© photo: Sputnik / Alexandr Galperin Баскетбол. Евролига. Матч "Зенит" - "Олимпия"

Что касается "Олимпии", то свой матч против "Барселоны" итальянцы провели более сбалансировано. В конце третьей четверти "Олимпия" даже выигрывала у "Барсы" восемь очков, а в середине четвертой – четыре, но удержать своего преимущества не смогла. Встреча могла перейти в овертайм, но за 0,5 секунды до финальной сирены Хиггинс принес "Барселоне" победу и первый с 2010 года выход в финал.

Если говорить о прогнозе, то, как мне кажется, на первый план выйдет психологически-эмоциональное состояние команд. Для ЦСКА попадание в Финал четырех – дело привычное. "Армейцы" принимали участие в мини-турнире восемь раз подряд и 16 раз всего. К матчу за третье место команда не относится спустя рукава и выигрывала его четыре раза из последних пяти. К тому же перед игрой с "Анадолу" ЦСКА не был фаворитом и если бы "красно-синие" вышли в финал, то это было бы вопреки предматчевым раскладам.

"Олимпия" клуб с более скромными амбициями и выход в Финал четырех для них это уже достижение. Конечно, "Барселона" более классная команда, но упустить победу в полуфинале в последнем броске – это очень обидно. Эмоционально итальянцы могут не восстановиться к матчу против ЦСКА. Поэтому я думаю, что "армейцы" уверенно обыграют соперника.

Ставка: победа ЦСКА за 1,72.