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Матч между сборными Грузии и Румынии по регби

Сборная Грузии по регби сыграет в Телави против команды Нидерландов

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210529/251873068/Sbornaya-Gruzii-po-regbi-sygraet-v-Telavi-protiv-komandy-Niderlandov.html

Сборная Грузии в случае победы официально станет чемпионом Европы нынешнего розыгрыша и завоюет трофей в 13 раз в истории

ТБИЛИСИ, 29 мая – Sputnik. В заключительном матче чемпионата Европы по регби сборная Грузии 26 июня сыграет в Телави с командой Нидерландов.

Это стало известно после того, как Нидерланды обыграли Бельгию в матче плей-офф 23:21 и спустя 19 лет вернулись в высший европейский дивизион.

Мяч для игры в регби
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Сборная Грузии в случае победы над Нидерландами официально станет чемпионом Европы нынешнего розыгрыша и завоюет трофей в 13 раз в истории.

В текущем розыгрыше чемпионата Европы, который растянулся из-за пандемии COVID-19, сборная Грузии выиграла все четыре матча, набрала 18 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. Математически обойти "лелос" может сборная России, которая провела два матча и набрала четыре очка. Это произойдет в том случае, если Грузия уступит Нидерландам, а Россия выиграет три оставшихся встречи с бонусными очками.

Стоит также отметить, что сборная Грузии впервые проведет официальный матч в Телави. Это произойдет на "Кавкасиони регби арене", открытой в 2018 году, которая вмещает 2 тысячи 244 зрителя.

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Теги:
Сборная Грузии по регби

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