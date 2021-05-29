Сборная Грузии по регби сыграет в Телави против команды Нидерландов

Сборная Грузии в случае победы официально станет чемпионом Европы нынешнего розыгрыша и завоюет трофей в 13 раз в истории

ТБИЛИСИ, 29 мая – Sputnik. В заключительном матче чемпионата Европы по регби сборная Грузии 26 июня сыграет в Телави с командой Нидерландов.

Это стало известно после того, как Нидерланды обыграли Бельгию в матче плей-офф 23:21 и спустя 19 лет вернулись в высший европейский дивизион.

Сборная Грузии в случае победы над Нидерландами официально станет чемпионом Европы нынешнего розыгрыша и завоюет трофей в 13 раз в истории.

В текущем розыгрыше чемпионата Европы, который растянулся из-за пандемии COVID-19, сборная Грузии выиграла все четыре матча, набрала 18 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. Математически обойти "лелос" может сборная России, которая провела два матча и набрала четыре очка. Это произойдет в том случае, если Грузия уступит Нидерландам, а Россия выиграет три оставшихся встречи с бонусными очками.

Стоит также отметить, что сборная Грузии впервые проведет официальный матч в Телави. Это произойдет на "Кавкасиони регби арене", открытой в 2018 году, которая вмещает 2 тысячи 244 зрителя.

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