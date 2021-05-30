Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею сборные 16 стран ведут борьбу за выход в плей-офф турнира

Сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию со счетом 4:1 на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Латвии.

Первый период получился безголевым. "Красная машина" сумела открыть счет только во втором игровом отрезке. Отличился Антон Бурдасов.

Основные события матча развернулись в третьем периоде, в котором россияне забросили три шайбы. Сергей Толчинский оформил дубль, а еще одна шайба на счету Павла Карнаухова. Гол престижа в составе швейцарцев забросил Нико Хишер.

После этой победы сборная России закрепилась на первом месте в группе "А", набрав 12 очков в пяти встречах.

Ранее в этой же группе Чехия обыграла Великобританию 6:1 и поднялась на четвертое место в группе.

Следующий матч на ЧМ сборная России проведет в понедельник, 31 мая, против команды Швеции, которая на данный момент не попадает в зону плей-офф.

Турнирная таблица группы "А"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки Словакия 5 4 0 0 1 13:12 12 Россия 5 4 0 0 1 19:8 12 Швейцария 5 3 0 0 2 15:14 9 Чехия 5 2 1 0 2 18:14 8 Дания 6 2 1 0 3 12:13 8 Швеция 5 2 0 0 3 16:10 6 Великобритания 6 1 0 1 4 10:25 4 Беларусь 5 1 0 1 3 10:17 4

Турнирная таблица группы "В"