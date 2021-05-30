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Самбо

Самбисты сборной Грузии завоевали шесть медалей на чемпионате Европы

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (263)
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Sputnik Грузия
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Единственным, кому удалось подняться на высшую ступень пьедестала почета, стал Бека Бердзенишвили в весовой категории свыше 98 кг

ТБИЛИСИ, 30 мая – Sputnik. Грузинские самбисты завоевали шесть медалей на завершившемся на Кипре чемпионате Европы. В копилке сборной Грузии одно золото, два серебра и три бронзы.

Единственным, кому удалось подняться на высшую ступень пьедестала почета, стал Бека Бердзенишвили, победивший в соревнованиях в весовой категории свыше 98 кг. В финале грузинский спортсмен взял верх над Андреем Волковым из России.

Для Бердзенишвили это уже третье золото на континентальных первенствах.

Хорошие шансы на золотые медали были у Вахтанга Чидрашвили (-58 кг) и Нино Одзелашвили (-72), но свои финалы они проиграли представителям России. Чидрашвили уступил Владимиру Гладких, а Одзелашвили – Анастасии Хомячковой.

Что касается бронзовых призеров в составе сборной Грузии, то ими стали: Миндия Лилуашвили (-71 кг), Леван Нахуцришвии (-79 кг) и Давид Лориашвили (-98 кг).

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (263)
Теги:
Грузия, Чемпионате Европы по самбо, самбо

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