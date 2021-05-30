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Теннисистка Екатерина Горгодзе

Грузинская теннисистка завершила свое выступление на "Ролан Гаррос"

photo: Eko Gorgodze / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (103)
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Благодаря выходу в основную сетку турнира, в обновленном рейтинге WTA Горгодзе улучшит свои позиции

ТБИЛИСИ, 30 мая – Sputnik. Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе (222 номер в рейтинге WTA), завершила свое выступление на турнире из серии "Большой шлем" - "Ролан Гаррос".

В первом круге Горгодзе уступила 18-летней Кларе Таусон (90) из Дании в двух сетах – 4:6, 2:6. Матч продолжался один час и 20 минут.

Теннис. Ролан Гаррос - 2011. Шестой день
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
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Первая партия прошла в равной борьбе – каждая из теннисисток уверенно брала свою подачу. Вплоть до 10 гейма, в котором Таусон сумела сделать брейк и вместе с подачей Горгодзе выиграла первый сет.

Вторая партия для грузинской теннисистки началась с брейка, но своего преимущества Горгодзе удержать не смогла. Таусон стала очень агрессивно играть на приеме и сумела трижды подряд взять подачу Горгодзе.

Стоит отметить, что 29-летняя Горгодзе впервые в своей карьере сыграла в основной сетке "Ролан Гаррос". Можно с уверенностью сказать, что в обновленном рейтинге WTA, который будет опубликован после окончания турнира, Горгодзе улучшит свои позиции.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (103)
Теги:
Екатерина Горгодзе, Ролан Гаррос, теннис

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