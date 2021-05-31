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Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Италия

Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Спорт
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Sputnik Грузия
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На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею сборные 16 стран ведут борьбу за выход в плей-офф турнира

Сборная Швейцарии разгромила 6:0 команду Беларуси на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Латвии.

В каждом из периодов швейцарцы забросили по две шайбы, нанеся 40 бросков в створ ворот (против 20 у соперника). В составе победителей Джоэль Вермин отметился дублем, а также записал на свой счет результативную передачу.

После этой победы швейцарцы закрепились на третьем месте в группе "А" и фактически гарантировали себе выход в плей-офф, а сборная Беларуси уже не выйдет из группы ни при каких раскладах.

В параллельном матче группы "В" сборная Канады разгромила Италию со счетом 7:1.

Турнирная таблица группы "А"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
Швейцария 6 4 0 0 2 21:14 12
Россия 5 4 0 0 1 19:8 12
Словакия 6 4 0 0 2 13:12 12
Швеция 6 3 0 0 3 19:11 9
Чехия 5 2 1 0 2 18:14 8
Дания 6 2 1 0 3 12:13 8
Беларусь 6 1 0 1 4 10:23 4
Великобритания 6 1 0 1 4 10:25 4

Турнирная таблица группы "В"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
Финляндия 6 4 1 1 0 16:8 15
США 5 3 0 0 1 15:6 12
Казахстан 6 2 2 0 2 21:15 10
Германия 5 3 0 0 2 20:11 9
Латвия 6 2 0 3 1 14:14 9
Канада 6 3 0 0 3 17:15 9
Норвегия 6 1 1 0 4 14:20 5
Италия 6 0 0 0 6 9:37 0

 

Теги:
Чемпионат мира по хоккею, хоккей

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