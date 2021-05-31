Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

Сборная Швейцарии разгромила 6:0 команду Беларуси на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Латвии.
В каждом из периодов швейцарцы забросили по две шайбы, нанеся 40 бросков в створ ворот (против 20 у соперника). В составе победителей Джоэль Вермин отметился дублем, а также записал на свой счет результативную передачу.
После этой победы швейцарцы закрепились на третьем месте в группе "А" и фактически гарантировали себе выход в плей-офф, а сборная Беларуси уже не выйдет из группы ни при каких раскладах.
В параллельном матче группы "В" сборная Канады разгромила Италию со счетом 7:1.
Турнирная таблица группы "А"
|Сборная
|Игры
|Победы
|Победа ОТ
|Поражение ОТ
|Поражение
|Шайбы
|Очки
|Швейцария
|6
|4
|0
|0
|2
|21:14
|12
|Россия
|5
|4
|0
|0
|1
|19:8
|12
|Словакия
|6
|4
|0
|0
|2
|13:12
|12
|Швеция
|6
|3
|0
|0
|3
|19:11
|9
|Чехия
|5
|2
|1
|0
|2
|18:14
|8
|Дания
|6
|2
|1
|0
|3
|12:13
|8
|Беларусь
|6
|1
|0
|1
|4
|10:23
|4
|Великобритания
|6
|1
|0
|1
|4
|10:25
|4
Турнирная таблица группы "В"
|Сборная
|Игры
|Победы
|Победа ОТ
|Поражение ОТ
|Поражение
|Шайбы
|Очки
|Финляндия
|6
|4
|1
|1
|0
|16:8
|15
|США
|5
|3
|0
|0
|1
|15:6
|12
|Казахстан
|6
|2
|2
|0
|2
|21:15
|10
|Германия
|5
|3
|0
|0
|2
|20:11
|9
|Латвия
|6
|2
|0
|3
|1
|14:14
|9
|Канада
|6
|3
|0
|0
|3
|17:15
|9
|Норвегия
|6
|1
|1
|0
|4
|14:20
|5
|Италия
|6
|0
|0
|0
|6
|9:37
|0