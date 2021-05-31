Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею сборные 16 стран ведут борьбу за выход в плей-офф турнира

Сборная Швейцарии разгромила 6:0 команду Беларуси на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Латвии.

В каждом из периодов швейцарцы забросили по две шайбы, нанеся 40 бросков в створ ворот (против 20 у соперника). В составе победителей Джоэль Вермин отметился дублем, а также записал на свой счет результативную передачу.

После этой победы швейцарцы закрепились на третьем месте в группе "А" и фактически гарантировали себе выход в плей-офф, а сборная Беларуси уже не выйдет из группы ни при каких раскладах.

В параллельном матче группы "В" сборная Канады разгромила Италию со счетом 7:1.

Турнирная таблица группы "А"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки Швейцария 6 4 0 0 2 21:14 12 Россия 5 4 0 0 1 19:8 12 Словакия 6 4 0 0 2 13:12 12 Швеция 6 3 0 0 3 19:11 9 Чехия 5 2 1 0 2 18:14 8 Дания 6 2 1 0 3 12:13 8 Беларусь 6 1 0 1 4 10:23 4 Великобритания 6 1 0 1 4 10:25 4

Турнирная таблица группы "В"