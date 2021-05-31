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Атакующий полузащитник Георгий Цитаишвили

Украинский футболист получил грузинский паспорт и может сыграть за сборную Грузии

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210531/251881234/Ukrainskiy-futbolist-poluchil-gruzinskiy-pasport-i-mozhet-sygrat-za-sbornuyu-Gruzii.html

Цитаишвили, которому в ноябре этого года исполнится 21 год, выступал за разные возрастные команды "Динамо" Киева, а за взрослую команду провел 24 матча

ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. Атакующий полузащитник Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", получил грузинский паспорт и может сыграть за национальную сборную Грузии. Сообщение об этом появилось на сайте ФФГ.

Грузинский паспорт и майку сборной Грузии Цитаишвили вручил вице-президент федерации футбола Грузии Александр Иашвили.

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photo: RFC Seraing Officiel / FB
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"У меня всегда было желание выступать за сборную Грузии по футболу. В нашей семье мы постоянно обсуждали эту тему. Сначала на высоком уровне нужно проявить себя в клубе для того, чтобы получить вызов в сборную. Сейчас это моя главная цель. Грузинским болельщикам могу пообещать одно – когда выйду на поле в майке национальной команды, отдам все силы для успеха сборной", – приводит слова Цитаишвили пресс-служба ФФГ.

Цитаишвили, которому в ноябре этого года исполнится 21 год, выступал за разные возрастные команды "Динамо" Киева, а за взрослую команду провел 24 матча. В составе сборной Украины (U-20) Цитаишвили стал чемпионом мира (2019).

Последние полгода футболист находился в аренде в "Ворскле" (Полтава), но из-за травмы успел провести всего четыре матча. Как ожидается, к предсезонной подготовке "Динамо" Цитаишвили полностью восстановится от повреждения и проведет сборы вместе с клубом.

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