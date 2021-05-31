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Футбольный клуб Динамо Тбилиси

"Динамо" Тбилиси узнает своего соперника по Лиге чемпионов УЕФА 15 июня

photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Sputnik Грузия
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Грузинский клуб находится в числе сеяных команд первого квалификационного этапа, поэтому на данной стадии "Динамо" встретится с относительно слабым соперником

ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. "Динамо" Тбилиси узнает своего соперника по Лиге чемпионов УЕФА 15 июня, когда состоится жеребьевка первого квалификационного раунда турнира.

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photo : Georgian Football Federation / FB
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Грузинский клуб находится в числе сеяных команд первого квалификационного этапа, поэтому на данной стадии "Динамо" встретится с относительно слабым соперником.

Первые матчи пройдут 6-7 июля, а ответные – через неделю 13-14 числа.

Помимо "Динамо" Тбилиси в нынешней еврокубковой кампании примут участие еще три грузинских клуба: "Динамо" Батуми, "Дила" (Гори) и "Гагра". Все они сыграют в новом турнире под эгидой УЕФА – Лиге конференций, и начнут свое выступление с квалификационного этапа.

"Динамо" Тбилиси является действующим чемпионом Грузии, а в нынешнем розыгрыше Национальной лиги делит первое-второе место с "Динамо" Батуми.

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