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Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия. Лука Модрич

Хорватия – Армения: прогноз на товарищеский матч по футболу

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1093)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузии дает прогноз на товарищеский мат по футболу между сборными Хорватии и Армении

Сборная Хорватии начнет подготовку к чемпионату Европы по футболу домашним матчем против Армении. В группе "D" "шашечные" сыграют с Англией, Шотландией и Чехией, а нынешняя Армения как нельзя лучше подходит для серьезного спарринга.

Отборочный цикл чемпионата мира хорваты начали поражением от Словении (0:1), после чего реабилитировались в матчах с более слабыми соперниками – обыграли Кипр (1:0) и Мальту (3:0). Вообще, стоит отметить, что эти два успеха прервали хорватскую серию из пяти подряд матчей без побед (четыре поражения и одна ничья). Хорваты хоть и являются вице-чемпионами мира, но если Златко Далич не найдет необходимого баланса в такой вязкой группе, "шашечные" столкнутся с серьезными проблемами.

Сборная Армении по футболу. Матч между сборными Грузии и Армении
© Sputnik / Alex Shlamov
Сборная Армении по футболу. Матч между сборными Грузии и Армении

Что касается сборной Армении, то команда стала настоящим открытием отборочного цикла ЧМ. Если выездную победу над Лихтенштейном (1:0) можно отнести к закономерным, то домашние победы над Исландией (2:0) и Румынией (3:2) относятся к разряду сенсаций. Набрав девять очков, Армения возглавила свою отборочную группу и опережает даже сборную Германии.

Сборные Хорватии и Армении никогда между собой не встречались – это будет их первое противостояние. Хозяева, как мне кажется, будут искать и экспериментировать, а гости вновь попытаются удивить футбольную Европу. Поэтому предположу, что в этой встрече мы увидим обмен голами.

Ставка: обе команды забьют за 2,17.

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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1093)
Теги:
Армения, Хорватия, Товарищеский матч, прогноз на футбольный матч, футбол

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