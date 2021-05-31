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Теннисист Николоз Басилашвили

Грузинский теннисист вышел во второй круг "Ролан Гаррос"

© AFP / CHRISTOF STACHE
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (104)
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Выход во второй раунд "Ролан Гаррос" принес Басилашвили 45 рейтинговых очков и 84 тысячи евро призовых

ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (31 номер в рейтинге АТР), вышел во второй круг турнира из серии "Большой шлем" - "Ролан Гаррос".

В матче первого раунда Басилашвили в четырех сетах – 6:4, 6:3, 0:6, 6:2, обыграл Душана Лайовича (39) из Сербии. Матч продолжался чуть больше двух часов.

  • Для Басилашвили нынешний "Ролан Гаррос" седьмой в карьере. Лучший результат грузина на грунтовых кортах Парижа – выход в третий круг турнира, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю в трех сетах – 0:6, 1:6, 0:6.

Если вынести за скобки третий сет, в котором Басилашвили откровенно отдыхал, то на протяжении всего матча грузинский теннисист владел преимуществом и вел игру. Особенно это было заметно во втором и четвертом сетах.

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photo: Eko Gorgodze / FB
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Во втором круге Басилашвили сыграет с победителем испанской пары Карлос Гарфия (97) – Бернабе Миральес (128). Оба теннисиста вышли в основную сетку "Ролан Гаррос" из квалификации. Нет никаких сомнений в том, кто бы ни вышел победителем в этом противостоянии – Басилашвили будет фаворитом матча.

Выход во второй раунд "Ролан Гаррос" принес Басилашвили 45 рейтинговых очков и 84 тысячи евро призовых.

Общий призовой фонд "Ролан Гаррос" составляет 17 миллионов 171 тысячу евро, а действующим победителем является Рафаэль Надаль.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (104)
Теги:
Николоз Басилашвили, Ролан Гаррос, теннис

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