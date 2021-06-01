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Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Швеция

Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
Спорт
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Sputnik Грузия
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На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею сборные 16 стран ведут борьбу за выход в плей-офф турнира

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в серии буллитов (3:2) на чемпионате мира, проходящем в Латвии, и гарантировала себе место в плей-офф турнира.

Сборная Швеции отрыла счет в первом периоде после точного броска Фредена. Во втором игровом отрезке "красная машина" в течение 12 секунд забросила две шайбы. Отличились Антон Слепышев и Александр Барабанов.

Счет в составе "тре крунур" сравнял Виктор Олафссон и перевел матча в овертайм. Пять минут победителя не выявили, а в серии буллитов точнее были российские хоккеисты. Победный бросок на счету Владимира Тарасенко.

Стоит также отметить, что проиграв России, сборная Швеции лишилась шансов выйти в ¼ финала ЧМ. Что касается подопечных Валерия Брагина, то место сборной России и, соответственно соперник по плей-офф, определится в заключительный день группового этапа, когда "красная машина" сыграет с Беларусью.

Турнирная таблица группы "А"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
Россия 6 4 1 0 1 22:10 14
Швейцария 6 4 0 0 2 21:14 12
Словакия 6 4 0 0 2 13:12 12
Чехия 6 2 2 0 2 20:15 10
Швеция 7 3 1 0 3 21:14 10
Дания 7 2 1 1 3 13:15 9
Беларусь 6 1 0 1 4 10:23 4
Великобритания 6 1 0 1 4 10:25 4

Турнирная таблица группы "В"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
Финляндия 6 4 1 1 0 16:8 15
США 6 5 0 0 1 17:6 15
Казахстан 7 2 2 0 3 22:18 10
Германия 6 3 0 0 3 20:13 9
Канада 6 3 0 0 3 17:15 9
Латвия 6 2 0 3 1 14:14 9
Норвегия 7 2 1 0 4 17:21 8
Италия 6 0 0 0 6 9:37 0

 

Теги:
Чемпионат мира по хоккею, хоккей

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