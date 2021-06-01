Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в серии буллитов (3:2) на чемпионате мира, проходящем в Латвии, и гарантировала себе место в плей-офф турнира.
Сборная Швеции отрыла счет в первом периоде после точного броска Фредена. Во втором игровом отрезке "красная машина" в течение 12 секунд забросила две шайбы. Отличились Антон Слепышев и Александр Барабанов.
Счет в составе "тре крунур" сравнял Виктор Олафссон и перевел матча в овертайм. Пять минут победителя не выявили, а в серии буллитов точнее были российские хоккеисты. Победный бросок на счету Владимира Тарасенко.
Стоит также отметить, что проиграв России, сборная Швеции лишилась шансов выйти в ¼ финала ЧМ. Что касается подопечных Валерия Брагина, то место сборной России и, соответственно соперник по плей-офф, определится в заключительный день группового этапа, когда "красная машина" сыграет с Беларусью.
Турнирная таблица группы "А"
|Сборная
|Игры
|Победы
|Победа ОТ
|Поражение ОТ
|Поражение
|Шайбы
|Очки
|Россия
|6
|4
|1
|0
|1
|22:10
|14
|Швейцария
|6
|4
|0
|0
|2
|21:14
|12
|Словакия
|6
|4
|0
|0
|2
|13:12
|12
|Чехия
|6
|2
|2
|0
|2
|20:15
|10
|Швеция
|7
|3
|1
|0
|3
|21:14
|10
|Дания
|7
|2
|1
|1
|3
|13:15
|9
|Беларусь
|6
|1
|0
|1
|4
|10:23
|4
|Великобритания
|6
|1
|0
|1
|4
|10:25
|4
Турнирная таблица группы "В"
|Сборная
|Игры
|Победы
|Победа ОТ
|Поражение ОТ
|Поражение
|Шайбы
|Очки
|Финляндия
|6
|4
|1
|1
|0
|16:8
|15
|США
|6
|5
|0
|0
|1
|17:6
|15
|Казахстан
|7
|2
|2
|0
|3
|22:18
|10
|Германия
|6
|3
|0
|0
|3
|20:13
|9
|Канада
|6
|3
|0
|0
|3
|17:15
|9
|Латвия
|6
|2
|0
|3
|1
|14:14
|9
|Норвегия
|7
|2
|1
|0
|4
|17:21
|8
|Италия
|6
|0
|0
|0
|6
|9:37
|0