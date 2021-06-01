Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею сборные 16 стран ведут борьбу за выход в плей-офф турнира

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в серии буллитов (3:2) на чемпионате мира, проходящем в Латвии, и гарантировала себе место в плей-офф турнира.

Сборная Швеции отрыла счет в первом периоде после точного броска Фредена. Во втором игровом отрезке "красная машина" в течение 12 секунд забросила две шайбы. Отличились Антон Слепышев и Александр Барабанов.

Счет в составе "тре крунур" сравнял Виктор Олафссон и перевел матча в овертайм. Пять минут победителя не выявили, а в серии буллитов точнее были российские хоккеисты. Победный бросок на счету Владимира Тарасенко.

Стоит также отметить, что проиграв России, сборная Швеции лишилась шансов выйти в ¼ финала ЧМ. Что касается подопечных Валерия Брагина, то место сборной России и, соответственно соперник по плей-офф, определится в заключительный день группового этапа, когда "красная машина" сыграет с Беларусью.

Турнирная таблица группы "А"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки Россия 6 4 1 0 1 22:10 14 Швейцария 6 4 0 0 2 21:14 12 Словакия 6 4 0 0 2 13:12 12 Чехия 6 2 2 0 2 20:15 10 Швеция 7 3 1 0 3 21:14 10 Дания 7 2 1 1 3 13:15 9 Беларусь 6 1 0 1 4 10:23 4 Великобритания 6 1 0 1 4 10:25 4

Турнирная таблица группы "В"