Грузинская шахматистка обыграла бывшую чемпионку мира на Гран-при ФИДЕ

После этой победы Дзагнидзе набрала пять очков и делит в турнирной таблице третье место с шахматисткой из Германии

ТБИЛИСИ, 1 июн – Sputnik. Сильнейшая шахматистка Грузии Нана Дзагнидзе (восьмое место в рейтинге ФИДЕ) одержала на Гран-при ФИДЕ, проходящем в Гибралтаре, третью победу.

В девятый день турнира Дзагнидзе белыми фигурами обыграла бывшую чемпионку мира – Антоанету Стефанову из Болгарии. Болгарская шахматистка признала поражение на 42 ходу.

После этой победы Дзагнидзе набрала пять очков и делит в турнирной таблице третье место с Элизабет Петц из Германии. Единоличным лидером текущего Гран-при является Жансая Абдумалик из Казахстана (7,5 очка). На втором месте располагаются сразу три шахматистки с 5,5 очка в активе – Мария Музычук (Украина), Екатерина Лагно (Россия) и Гюнай Мамедзаде (Азербайджан).

В 10 туре Дзагнидзе черными фигурами сыграет с Алиной Кашлинской из России.

Этап в Гибралтаре является последним. На первом Гран-при, который прошел в "Сколково", победу одержала Хампи Конеру из Индии, на втором (Монако) – россиянка Александра Костенюк, на третьем (Лозанна) – Дзагнидзе.

После трех этапов в общем зачете Гран-при лидирует россиянка Александра Горячкина (398 очков), второй идет Конеру (293), третьей – Костенюк (193). Горячкина обеспечила себе первое место по итогам Гран-при, так как Конеру отказалась от участия в последнем этапе, а Костенюк не выступает на нем – шахматистки могут принять участие только в трех этапах из четырех. Из тех, кто участвует в заключительном этапе, наибольшее количество очков в активе Дзагнидзе и Лагно (по 180). За победу на этапе шахматистки получают 160 очков, за второе место – 130, за третье – 110.

Согласно регламенту, две лучшие шахматистки по итогам Гран-при сыграют в турнире претендентов в 2022 году. Горячкина уже обеспечила себе путевку на турнир как участница последнего матча за мировую шахматную корону – в январе 2020 года она не сумела обыграть действующую чемпионку китаянку Цзюй Вэньцзюнь. Таким образом, путевку на турнир претендентов получат шахматистки, которые займут второе и третье места по итогам Гран-при.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.