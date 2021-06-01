Тест-матч между сборными Грузии и Румынии по футболу пройдет со зрителями

Матч пройдет на стадионе имени "Илие Оанэ", который вмещает чуть больше 15 тысяч болельщиков, и будет действовать ряд ограничений

ТБИЛИСИ, 1 июн – Sputnik. Товарищеский матч между сборными Румынии и Грузии, который состоится 2 июня в городе Плоешти, пройдет с болельщиками, говорится в сообщении Федерации футбола Румынии.

Матч пройдет на стадионе имени "Илие Оанэ", который вмещает чуть больше 15 тысяч болельщиков. Вполне естественно, что из-за пандемии COVID-19, будет действовать ряд ограничений.

На стадион смогут попасть болельщики, которые: а) уже получили две дозы вакцинации, б) имеют отрицательный ПЦР-тест (за последние трое суток), в) имеют отрицательный результат быстрого теста (24 часа). Также наличие тестов необходимо для всех детей старше пяти лет.

Цена билета на товарищеский матч составляет 7-15 долларов США.

Встреча между сборными Румынии и Грузии пройдет 2 июня. Начало в 22:45 по тбилисскому времени.

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