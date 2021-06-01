Румыния – Грузия: прогноз на товарищеский матч по футболу

Перед стартом чемпионата Европы по футболу сборная Грузии проведет два тест-матча - с Румынией (2 июня) и участником континентального первенства Нидерландами (6 июня). Обе встречи грузинские футболисты проведут на выезде.

Отборочный цикл ЧМ-2022 сборная Румынии начала с победы над Северной Македонией (3:2), после чего потерпела два поражения. И если проигрыш Германии (0:1) выглядит вполне закономерным, то в Ереване произошла настоящая сенсация. К 72 минуте румыны вели в счете 2:1, но, оставшись в меньшинстве, пропустили от хозяев два гола и проиграли 2:3. Тест-матч против Грузии – это прекрасная возможность для главного тренера "трехцветных" Мирела Рэдоя начать исправлять ошибки.

Что касается сборной Грузии, то отборочный цикл к ЧМ-2022 команда начала под руководством нового главного тренера – Вилли Саньоля. И хотя в трех матчах сборная набрала только одно очко – поражения от Швеции (0:1) и Испании (1:2) и ничья с Грецией (1:1), игра команды, в целом, оставила положительное впечатление. Если предыдущий наставник сборной Грузии – Владимир Вайсс, больше внимания уделял обороне, то Саньоль приветствует креативность в атаке.

Другое дело, что в матче против Румынии не сыграют два главных креативщика сборной – Хвича Кварацхелия и Вако Казаишвили. Первый не до конца восстановился после травмы, а второй не смог прилететь из Южной Кореи из-за ковид-регуляций.

В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом хозяев. На победу Румынии можно поставить с коэффициентом 1,6 (против 6,3 у Грузии). Логика в их рассуждениях есть. Соперники сыграют между собой в восьмой раз, и сборная Грузии еще ни разу не побеждала (шесть поражений при одной ничьей). Правда, матчи всегда получались результативными – во всех играх было забито минимум два гола, а четырежды был пробит букмекерский "верх" (больше 2.5 мяча).

Мне кажется, что в предстоящей игре мы снова станем свидетелями результативного футбола. Команды могут сыграть в свое удовольствие – и у тех, и у других официальные матчи только в сентябре. Конечно, румыны будут мотивированы, ведь они больше года не играли при своих болельщиках. Гости же, если продолжат показывать атакующий футбол, на свой гол обязательно наиграют.

Ставка: в матче будет забито больше 2.5 мяча за 2,1.

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