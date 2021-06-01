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Сборная Беларуси перед матчем с командой Грузии в рамках Лиги наций УЕФА

Беларусь – Азербайджан: прогноз на товарищеский матч по футболу

© Sputnik / Alex Shlamov
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1095)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210601/251903040/Belarus--Azerbaydzhan-prognoz-na-tovarischeskiy-match-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузии дает прогноз на товарищеский мат по футболу между сборными Беларуси и Азербайджана

В товарищеском матче, который пройдет в Минске, встретятся сборные, не хватающие в последнее время звезд с неба – Беларусь примет Азербайджан.

Хозяева начали отборочную кампанию ЧМ-2022 с домашней победы над Эстонией (4:2), после чего съездили в гости к Бельгии. 30 марта 2021 года надолго "запомнится" болельщикам белорусской команды. В Геверле, именно там проходил матч, сборная Беларуси потерпела самое крупное поражение в своей истории – 0:8.

У сборной Азербайджана тоже все очень проблематично. Команда не может выиграть уже девять матчей подряд – пять поражений и четыре нулевых ничьи. За это время азербайджанцы забили только три мяча, два из которых приходятся на тест-матчи. Последний раз команда праздновала успех в сентябре прошлого года, когда на выезде обыграла Кипр (1:0) в Лиге наций УЕФА.

Игроки сборной Азербайджана по футболу
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Игроки сборной Азербайджана по футболу

Между собой соперники встречались лишь однажды – в 2018 году в Баку гости победили с минимальным счетом 1:0.

От предстоящей игры в Минске я, честно говоря, не жду яркого футбола. Оба коллектива находятся на стадии становления и работы над ошибками. В такой ситуации вряд ли стоит рассчитывать на искрометное зрелище.

Хозяева, безусловно, являются фаворитами. На победу Беларуси можно поставить с коэффициентом 1,98 (против 4,1 у Азербайджана). При этом если матч завершится вничью, то и этот результат не вызовет удивления. Я бы предложил заиграть вариант, при котором Беларусь одержит победу в один гол или в матче будет ничья. Если посмотреть на статистику Азербайджана, то лишь в игре против Черногории (0:2) команда уступила с разницей в два мяча.

Ставка: Победа Беларуси в один мяч или ничья за 1,84.

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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1095)
Теги:
Азербайджан, Беларусь, Товарищеский матч, прогноз на футбольный матч, футбол

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