Матч сборных Грузии и Румынии: когда и во сколько состоится игра

Между собой сборные Румынии и Грузии встречались семь раз, и в шести из этих матчей победу одержали румынские футболисты

ТБИЛИСИ, 1 июн – Sputnik. Товарищеский матч между сборными Румынии и Грузии по футболу пройдет 2 июня в городе Плоешти на стадионе имени Илие Оанэ. Начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени.

Обслуживать матч будет греческая бригада арбитров. Главный судья – Тасос Сидиропулос, а на бровках ему будут помогать Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.

Между собой сборные Румынии и Грузии встречались семь раз, и в шести из этих матчей победу одержали румынские футболисты. Еще один раз была зафиксирована ничья. Пять из семи встреч носили товарищеский характер.

Матч против Румынии сборная Грузии проведет без ряда ключевых игроков. На поле не смогут выйти: Хвича Кварацхелия (восстановление после травмы), Вако Казаишвили (регуляции, связанные с COVID-19) и капитан команды Джаба Канкава (травма).

Из 10 последних матчей на выезде сборная Грузии выиграла только два (при четырех поражениях и четырех ничьих) – у Гибралтара (3:2) в квалификации к ЕВРО-2020 и Эстонии (1:0) в Лиге наций УЕФА.

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу Румынии можно поставить с коэффициентом 1,6 (против 6,3 у Грузии).

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