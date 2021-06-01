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Сборная Грузии по футболу перед началом матча с командой Македонии

Матч сборных Грузии и Румынии: когда и во сколько состоится игра

© Sputnik / Alex Shlamov
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (223)
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Между собой сборные Румынии и Грузии встречались семь раз, и в шести из этих матчей победу одержали румынские футболисты

ТБИЛИСИ, 1 июн – Sputnik. Товарищеский матч между сборными Румынии и Грузии по футболу пройдет 2 июня в городе Плоешти на стадионе имени Илие Оанэ. Начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени.

Обслуживать матч будет греческая бригада арбитров. Главный судья – Тасос Сидиропулос, а на бровках ему будут помогать Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.

Между собой сборные Румынии и Грузии встречались семь раз, и в шести из этих матчей победу одержали румынские футболисты. Еще один раз была зафиксирована ничья. Пять из семи встреч носили товарищеский характер.

Болельщики на трибунах
© Sputnik / STRINGER
Тест-матч между сборными Грузии и Румынии по футболу пройдет со зрителями

Матч против Румынии сборная Грузии проведет без ряда ключевых игроков. На поле не смогут выйти: Хвича Кварацхелия (восстановление после травмы), Вако Казаишвили (регуляции, связанные с COVID-19) и капитан команды Джаба Канкава (травма).

Из 10 последних матчей на выезде сборная Грузии выиграла только два (при четырех поражениях и четырех ничьих) – у Гибралтара (3:2) в квалификации к ЕВРО-2020 и Эстонии (1:0) в Лиге наций УЕФА.

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу Румынии можно поставить с коэффициентом 1,6 (против 6,3 у Грузии).

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Темы:
Сборная Грузии по футболу (223)
Теги:
Румыния, Товарищеский матч, Сборная Грузии по футболу, футбол

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