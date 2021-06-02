Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею определились все восемь сборных, вышедших в плей-офф турнира

Сборная России по хоккею в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Латвии разгромила Беларусь со счетом 6:0.

Судьба матча была решена уже в первом периоде, в котором подопечные Валерия Брагина забросили пять шайб. Вторая двадцатиминутка обошлась без голов, а окончательный счет в третьем игровом отрезке установил Дмитрий Воронков.

В семи групповых матчах Россия набрала 17 очков и уверенно заняла первое место. В ¼ финала россияне сыграют с Канадой, которая замкнула четверку сильнейших в группе "В".

В других четвертьфинальных парах сыграют: США – Словакия, Финляндия – Чехия и Швейцария – Германия.

Плей-офф чемпионата мира начнется 3 июня.

Турнирная таблица группы "А"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки Россия 7 5 1 0 1 28:10 17 Швейцария 7 5 0 0 2 27:17 15 Чехия 7 3 2 0 2 27:18 13 Словакия 7 4 0 0 3 17:22 12 Швеция 7 3 1 0 3 21:14 10 Дания 7 2 1 1 3 13:15 9 Великобритания 7 1 0 1 5 13:31 4 Беларусь 7 1 0 1 5 10:29 4

Турнирная таблица группы "В"