Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

Сборная России по хоккею в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Латвии разгромила Беларусь со счетом 6:0.
Судьба матча была решена уже в первом периоде, в котором подопечные Валерия Брагина забросили пять шайб. Вторая двадцатиминутка обошлась без голов, а окончательный счет в третьем игровом отрезке установил Дмитрий Воронков.
В семи групповых матчах Россия набрала 17 очков и уверенно заняла первое место. В ¼ финала россияне сыграют с Канадой, которая замкнула четверку сильнейших в группе "В".
В других четвертьфинальных парах сыграют: США – Словакия, Финляндия – Чехия и Швейцария – Германия.
Плей-офф чемпионата мира начнется 3 июня.
Турнирная таблица группы "А"
|Сборная
|Игры
|Победы
|Победа ОТ
|Поражение ОТ
|Поражение
|Шайбы
|Очки
|Россия
|7
|5
|1
|0
|1
|28:10
|17
|Швейцария
|7
|5
|0
|0
|2
|27:17
|15
|Чехия
|7
|3
|2
|0
|2
|27:18
|13
|Словакия
|7
|4
|0
|0
|3
|17:22
|12
|Швеция
|7
|3
|1
|0
|3
|21:14
|10
|Дания
|7
|2
|1
|1
|3
|13:15
|9
|Великобритания
|7
|1
|0
|1
|5
|13:31
|4
|Беларусь
|7
|1
|0
|1
|5
|10:29
|4
Турнирная таблица группы "В"
|Сборная
|Игры
|Победы
|Победа ОТ
|Поражение ОТ
|Поражение
|Шайбы
|Очки
|США
|7
|6
|0
|0
|1
|21:8
|18
|Финляндия
|7
|4
|2
|1
|0
|19:10
|17
|Германия
|7
|4
|0
|0
|3
|22:14
|12
|Канада
|7
|3
|0
|1
|3
|19:18
|10
|Казахстан
|7
|2
|2
|0
|3
|22:18
|10
|Латвия
|7
|2
|0
|3
|2
|15:16
|9
|Норвегия
|7
|2
|1
|0
|4
|17:21
|8
|Италия
|7
|0
|0
|0
|7
|11:41
|0