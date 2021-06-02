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Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Белоруссия

Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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Sputnik Грузия
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На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею определились все восемь сборных, вышедших в плей-офф турнира

 Сборная России по хоккею в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Латвии разгромила Беларусь со счетом 6:0.

Судьба матча была решена уже в первом периоде, в котором подопечные Валерия Брагина забросили пять шайб. Вторая двадцатиминутка обошлась без голов, а окончательный счет в третьем игровом отрезке установил Дмитрий Воронков.

В семи групповых матчах Россия набрала 17 очков и уверенно заняла первое место. В ¼ финала россияне сыграют с Канадой, которая замкнула четверку сильнейших в группе "В".

В других четвертьфинальных парах сыграют: США – Словакия, Финляндия – Чехия и Швейцария – Германия.

Плей-офф чемпионата мира начнется 3 июня.

Турнирная таблица группы "А"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
Россия 7 5 1 0 1 28:10 17
Швейцария 7 5 0 0 2 27:17 15
Чехия 7 3 2 0 2 27:18 13
Словакия 7 4 0 0 3 17:22 12
Швеция 7 3 1 0 3 21:14 10
Дания 7 2 1 1 3 13:15 9
Великобритания 7 1 0 1 5 13:31 4
Беларусь 7 1 0 1 5 10:29 4

Турнирная таблица группы "В"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
США 7 6 0 0 1 21:8 18
Финляндия 7 4 2 1 0 19:10 17
Германия 7 4 0 0 3 22:14 12
Канада 7 3 0 1 3 19:18 10
Казахстан 7 2 2 0 3 22:18 10
Латвия 7 2 0 3 2 15:16 9
Норвегия 7 2 1 0 4 17:21 8
Италия 7 0 0 0 7 11:41 0

 

Теги:
Чемпионат мира по хоккею, хоккей

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