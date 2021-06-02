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Футбол. Отборочный матч Евро-2020. Белоруссия - Нидерланды

Нидерланды-Шотландия: прогноз на товарищеский матч по футболу

Sputnik
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1096)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузии дает прогноз на товарищеский мат по футболу между сборными Нидерландов и Шотландии

Если к товарищеским матчам применимо определение центральный, то встреча между Нидерландами и Шотландией, которая состоится на нейтральном поле в Алгарве (Португалия), именно к таким и относится.

Болельщикам сборной Грузии предстоящий матч интересен и с той точки зрения, что 6 июня Нидерланды у себя в Энсхеде примут грузинскую команду.

И Нидерланды, и Шотландия – участники предстоящего чемпионата Европы. Но если "оранжевые" рассматриваются как одни из претендентов на титул, то "тартановой армии" придется сильно постараться, чтобы выйти из группы "D", где играют Англия, Хорватия и Чехия.

Футбол. Отборочный матч Евро-2020. Россия - Шотландия
© photo: Sputnik / Владимир Астапкович
Футбол. Отборочный матч Евро-2020. Россия - Шотландия

У сборной Нидерландов есть определенные кадровые проблемы. Но даже без ван Дейка, который порвал кресты в октябре прошлого года, и Яспера Силлессена, подхватившего коронавирус – у Франка Де Бура просто сумасшедший состав. Главное – найти максимально оптимальное сочетание игроков, особенно с учетом достаточно загруженного сезона.

Шотландцы, понятное дело, похвастаться такой россыпью игроков, как Нидерланды, не могут. Все футболисты выступают в чемпионате Шотландии или в АПЛ, но лишь единицы в топовых клубах.

Думаю, Нидерландам в преддверии ЕВРО-2020 необходимо провести тест-матчи на высочайшем уровне, чтобы окончательно уверовать в свои силы, да и соперников слегка припугнуть. Поэтому предположу, что "оранжевые" обыграют шотландцев с преимуществом минимум в два мяча.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1,5) за 2,25.

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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1096)
Теги:
Шотландия, Нидерланды, Товарищеский матч, прогноз на футбольный матч, футбол

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