"Будет непросто" – тренер сборной Грузии по футболу о матчах против Румынии и Нидерландов

Предстоящий матч сборная Грузии проведет без ряда ключевых игроков, на поле не смогут выйти Хвича Кварацхелия, Вако Казаишвили и капитан команды Джаба Канкава

ТБИЛИСИ, 2 июн – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль считает, что предстоящие контрольные матчи против Румынии и Нидерландов помогут команде хорошо подготовиться к квалификационным играм ЧМ в сентябре. Об этом французский специалист сказал на предматчевой пресс-конференции.

"Отборочный цикл ЧМ возобновится в сентябре. Тест-матчи против Румынии и Нидерландов позволят нам проверить в действии разных футболистов, опробовать разную тактику, чтобы к матчам против Испании и Косово подойти в боевой готовности", – приводит слова Саньоля пресс-служба ФФГ.

При этом Саньоль отметил, что матч против Румынии будет достаточно непростым:

"Румыния – отличная команда и нас ждет сложный матч. Когда ты играешь за свою национальную сборную, то стараешься продемонстрировать свой максимум. К тому же игра пройдет при болельщиках, так что обстановка будет отличной. Мы, со своей стороны, постараемся сделать все возможное, чтобы показать лучший футбол. В моих футболистах мне нравится то, что когда они выходят на поле – тратятся без остатка. Может быть они не играют в лучших лигах и клубах мира, но я им доверяю и мне доставляет удовольствие с ними работать", – сказал Саньоль.

Предстоящий матч сборная Грузии проведет без ряда ключевых игроков. На поле не смогут выйти Хвича Кварацхелия (восстановление после травмы), Вако Казаишвили (регуляции, связанные с COVID-19) и капитан команды Джаба Канкава (травма).

Между собой сборные Румынии и Грузии встречались семь раз, и в шести из этих матчей победу одержали румынские футболисты. Еще один раз была зафиксирована ничья. Пять из семи встреч носили товарищеский характер.

Тест-матч между сборными Румынии и Грузии состоится 2 июня в городе Плоешти. Начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени.

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