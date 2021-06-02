Николоз Басилашвили - Алькарас Гарфия: прогноз на матч "Ролан Гаррос"

Во втором круге "Ролан Гаррос" сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (31 номер в рейтинге АТР), встретится с молодым 18-летним испанцем Карлосом Алькарасом Гарфия, который занимает в мировом рейтинге 97 позицию и в основную сетку турнира пробился из квалификации.

Удивительно, но именно испанец считается у букмекеров фаворитом. Его победа оценивается коэффициентом 1,45 (!) против 2,75 (!) у грузина. Получается, что Басилашвили с его опытом представлен в этой паре эдаким "андердогом". Честно говоря, такой расклад сил мне не совсем понятен.

Басилашвили очень неплохо провел первый матч на "Ролан Гаррос", обыграв в четырех сетах – 6:4, 6:3, 0:6, 6:2 Душана Лайовича, который в принципе неплохо себя чувствует на грунте. Да, третью партию грузин провалил, но в ней он явно взял передышку, что и доказал, уверенно выиграв четвертый сет.

Что касается Гарфия, то испанец преодолел квалификацию (три матча), а в первом круге обыграл своего соотечественника Сапату Миральеса – 6:3, 2:6, 6:1, 7:6. Некоторые специалисты считают, что Гарфия – это новый Надаль, но по уровню игры ему еще добавлять и добавлять. На грунте в вязких и затяжных розыгрышах испанец чувствует себя комфортно. Гарфия использует сильные вращения, но стабильности ему пока не хватает.

Конечно, Басилашвили далеко не всегда играет на одном уровне. Грузин может провалить несколько турниров подряд, проигрывая заведомо более слабым соперникам, а потом выстрелить и взять два титула, как он уже это сделал в текущем сезоне. Басилашвили взял титулы в Дохе и Мюнхене. Как мне кажется, в предстоящем матче грузинский теннисист должен побеждать за счет накопленного опыта. Встреча, скорее всего, получится затяжной (можно, кстати, взять, что в матче будет сыграно минимум четыре сета), но Басилашвили должен выходить в третий круг турнира.

Ставка: а) в матче будет сыграно больше 3.5 сетов за 1,5 и б) Басилашвили победит за 2,75.