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Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России по хоккею

ЧМ по хоккею 2021, плей-офф: расписание матчей, когда играет Россия

© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
Спорт
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На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею определились все восемь сборных, вышедших в плей-офф турнира

ТБИЛИСИ, 2 июн – Sputnik. Сборная России по хоккею в целом очень неплохо провела групповой этап чемпионата мира в Латвии и совершенно заслуженно заняла в группе "А" первое место.

Чемпионат мира по хоккею остался без официальной символики
© video: Sputnik
Чемпионат мира по хоккею остался без официальной символики - видео

В 1/4 финала ЧМ, который состоится 3 июня и начнется в 20:15 по московскому времени, "красная машина" встретится с Канадой, занявшей четвертое место в группе "В". Так что нас с вами ожидает почти классическое противостояние.

"Почти", потому что "кленовые листья" привезли на турнир чуть ли не резервно-молодежный состав, который проиграл Латвии, США и Финляндии. Скорее всего, интриги в предстоящем противостоянии не будет, и Россия легко выйдет в полуфинал.

В других четвертьфинальных парах между собой сыграют: США-Словакия, Финляндия-Чехия (еще одна классика европейского хоккея) и Швейцария-Германия. Все матчи 1/4 финала пройдут 3 июня.

Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии. Россия на прошлом ЧМ заняла третье место.

Теги:
Чемпионат мира по хоккею, хоккей

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