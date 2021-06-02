ЧМ по хоккею 2021, плей-офф: расписание матчей, когда играет Россия

На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею определились все восемь сборных, вышедших в плей-офф турнира

ТБИЛИСИ, 2 июн – Sputnik. Сборная России по хоккею в целом очень неплохо провела групповой этап чемпионата мира в Латвии и совершенно заслуженно заняла в группе "А" первое место.

В 1/4 финала ЧМ, который состоится 3 июня и начнется в 20:15 по московскому времени, "красная машина" встретится с Канадой, занявшей четвертое место в группе "В". Так что нас с вами ожидает почти классическое противостояние.

"Почти", потому что "кленовые листья" привезли на турнир чуть ли не резервно-молодежный состав, который проиграл Латвии, США и Финляндии. Скорее всего, интриги в предстоящем противостоянии не будет, и Россия легко выйдет в полуфинал.

В других четвертьфинальных парах между собой сыграют: США-Словакия, Финляндия-Чехия (еще одна классика европейского хоккея) и Швейцария-Германия. Все матчи 1/4 финала пройдут 3 июня.

Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии. Россия на прошлом ЧМ заняла третье место.