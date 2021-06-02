Украина – Северная Ирландия: прогноз на товарищеский матч по футболу

Нынешняя сборная Украины по футболу представляет из себя "темную лошадку". С одной стороны, у команды достаточно неплохой состав, а с другой – невразумительные результаты в последнее время.

На ЕВРО-2020 "желто-синие" попали в группу "С" вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Не самый сильный квартет, из которого команде Шевченко вполне под силу выйти в плей-офф. Если бы не нижеупомянутые результаты.

В 10 последних матчах (семь официальных, три товарищеских) Украина одержала только одну победу – обыграла Испанию (1:0) в Лиге наций УЕФА. В остальных девяти "желто-синие" потерпели пять поражений и четыре раза сыграли вничью. Безвыигрышная серия сборной длится уже семь матчей подряд. Если Шевченко не сумеет пробить этот психологический заслон, на ЕВРО-2020 команду может ждать фиаско.

© photo: Sputnik / Grigoriy Sisoev Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Уэльс - Северная Ирландия

Северная Ирландия тоже не показывает выдающейся игры. В 10 последних матчах "зелено-белая армия" одержала две победы (над Мальтой и Боснией), дважды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. В двух последних официальных играх подопечные Иана Бараклафа покидали поле без забитых мячей.

У букмекеров Украина идет фаворитом. На победу хозяев (матч пройдет на "Арене Днепр") можно поставить с коэффициентом 1,55 (против 7,3 у гостей). Честно говоря, немного удивляет такая вера в подопечных Шевченко. Хотя, с другой стороны, столь затянувшаяся полоса без побед когда-нибудь должна закончиться.

Я не стану прогнозировать исход матча – уж слишком разобраны обе сборные, чтобы кому-то отдавать явное предпочтение. Мне больше по душе вариант с голом североирландцев. Украине в срочном порядке нужно искать оптимальные сочетания игроков и тактики. Это чревато ошибками. Так почему бы гостям не попытать счастья у чужих ворот?

Ставка: Северная Ирландия забьет за 2,2.