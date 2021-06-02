Кварацхелия снова подорожал – цена на полузащитника поднялась до 18 млн евро

Кварацхелия вышел на 467 место в мире по трансферной стоимости, на четвертое в чемпионате России и на первое в казанском "Рубине"

ТБИЛИСИ, 2 июн – Sputnik. Цена полузащитника сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелия поднялась с 15 до 18 миллионов евро. Обновленную трансферную стоимость футболиста приводит авторитетное издание transfermarkt.com.

Кварацхелия обновил свой же рекорд по дороговизне среди грузинских футболистов.

После обновления рейтинга Кварацхелия вышел на 467 место в мире по трансферной стоимости, на четвертое в чемпионате России и на первое в казанском "Рубине". В РПЛ грузинского полузащитника опережают хорват Никола Влашич (ЦСКА, 30 млн евро), иранец Сердар Азмун ("Зенит", 25 млн евро) и бразилец Малколм ("Зенит", 25 млн евро).

© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV Футболист Хвича Кварацхелия

Ближайшего партнера по сборной Грузии Кварацхелия опережает почти в шесть раз. По версии transfermarkt цена защитника украинского "Шахтера" Давида Хочолава составляет 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти. Выше всяких похвал полузащитник проявил себя и в отборочных матчах ЧМ-2022 за национальную сборную Грузии. В трех встречах Грузия забила два гола – Испании (1:2) и Греции (1:1), и оба на счету Кварацхелия.

Топ-5 самых дорогих грузинских футболистов

Футболист Клуб, страна Стоимость, млн евро Хвича Кварацхелия "Рубин", Россия 18,0 Давид Хочолава "Шахтер", Украина 3,5 Георгий Чакветадзе "Гент", Бельгия 3,2 Отар Китеишвили "Штурм", Австрия 3,0 Саба Кверквелия "Ротор", Россия 2,5

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