Кварацхелия снова подорожал – цена на полузащитника поднялась до 18 млн евро

ТБИЛИСИ, 2 июн – Sputnik. Цена полузащитника сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелия поднялась с 15 до 18 миллионов евро. Обновленную трансферную стоимость футболиста приводит авторитетное издание transfermarkt.com.
Кварацхелия обновил свой же рекорд по дороговизне среди грузинских футболистов.
После обновления рейтинга Кварацхелия вышел на 467 место в мире по трансферной стоимости, на четвертое в чемпионате России и на первое в казанском "Рубине". В РПЛ грузинского полузащитника опережают хорват Никола Влашич (ЦСКА, 30 млн евро), иранец Сердар Азмун ("Зенит", 25 млн евро) и бразилец Малколм ("Зенит", 25 млн евро).
Ближайшего партнера по сборной Грузии Кварацхелия опережает почти в шесть раз. По версии transfermarkt цена защитника украинского "Шахтера" Давида Хочолава составляет 3,5 миллиона евро.
В прошедшем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти. Выше всяких похвал полузащитник проявил себя и в отборочных матчах ЧМ-2022 за национальную сборную Грузии. В трех встречах Грузия забила два гола – Испании (1:2) и Греции (1:1), и оба на счету Кварацхелия.
Топ-5 самых дорогих грузинских футболистов
|Футболист
|Клуб, страна
|Стоимость, млн евро
|Хвича Кварацхелия
|"Рубин", Россия
|18,0
|Давид Хочолава
|"Шахтер", Украина
|3,5
|Георгий Чакветадзе
|"Гент", Бельгия
|3,2
|Отар Китеишвили
|"Штурм", Австрия
|3,0
|Саба Кверквелия
|"Ротор", Россия
|2,5
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