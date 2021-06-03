В чем грузины выступят на Олимпиаде в Токио? Грузинский дизайнер показал новую форму

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Для грузинской делегации на Олимпийских играх в Токио сшили новую спортивную и парадные формы, об этом говорится на странице Федерации фехтования Грузии.

Автором парадной формы для грузинской делегации является грузинский дизайнер Симон Мачабели, а спортивной одежды – японская компания "Мизуно".

Грузинский дизайнер Симон Мачабели окончил Государственную академию художеств в Тбилиси, после чего учился в Эдинбургском колледже искусств и в Центральном колледже искусств и дизайна Святого Мартина. Также дизайнер принимал участие на Неделе моды в Тбилиси и Tbilisi Mercedes-Benz Fashion week.