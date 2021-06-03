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Спортсмены участвуют в эстафете олимпийского огня в Бразилии

В чем грузины выступят на Олимпиаде в Токио? Грузинский дизайнер показал новую форму

© REUTERS / ROOSEVELT CASSIO
Спорт
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Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (242)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210603/251913922/V-chem-gruziny-vystupyat-na-Olimpiade-v-Tokio-Gruzinskiy-dizayner-pokazal-novuyu-formu.html

Автором парадной формы для грузинской делегации является грузинский дизайнер Симон Мачабели

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Для грузинской делегации на Олимпийских играх в Токио сшили новую спортивную и парадные формы, об этом говорится на странице Федерации фехтования Грузии.

Автором парадной формы для грузинской делегации является грузинский дизайнер Симон Мачабели, а спортивной одежды – японская компания "Мизуно".

Грузинский дизайнер Симон Мачабели окончил Государственную академию художеств в Тбилиси, после чего учился в Эдинбургском колледже искусств и в Центральном колледже искусств и дизайна Святого Мартина. Также дизайнер принимал участие на Неделе моды в Тбилиси и Tbilisi Mercedes-Benz Fashion week.
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Темы:
Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (242)

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