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Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле

Сборная Грузии по футболу впервые в истории обыграла Румынию

photo : Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1121)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210603/251918222/Sbornaya-Gruzii-po-futbolu-obygrala-Rumyniyu-v-tovarischeskom-matche.html

До этого момента соперники встречались семь раз, и шесть раз из них выигрывала румынская команда

ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Сборная Грузии по футболу обыграла Румынию 2:1 в товарищеском матче, который состоялся в городе Плоешти.

Все три мяча во встрече были забиты во втором тайме. На 61 минуте сборную Грузии вывел вперед Георгий Микаутадзе. Через несколько минут хозяева могли сравнять счет, но Марин не реализовал пенальти.

Сборная Грузии по футболу. Кварацхелия в атаке
photo : Georgian Football Federation / FB
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На 71 минуте преимущество гостей удвоил Георгий Абурджания, воспользовавшись прострелом Сабы Лобжанидзе. Хозяева сумели забить лишь гол престижа – на 78 минуте отличился Андрей Иван.

Встречу команды доигрывали в неполных составах. На 42 минуте прямую красную карточку получил полузащитник Румынии – Флорин Танасе, а на 64 минуте вторую желтую карточку получил защитник гостей – Саба Кверквелия. Именно после его нарушения и был назначен пенальти в ворота сборной Грузии.

Для Вилли Саньоля, возглавившего национальную команду Грузии в начале этого года, эта победа стала первой на посту главного тренера. Более того, сборная Грузии впервые в своей истории сумела обыграть Румынию. До этого момента соперники встречались семь раз, и шесть раз выигрывала румынская команда. Еще одна встреча завершилась вничью.

Следующий тест-матч сборная Грузии проведет 6 июня в Энсхеде против Нидерландов.

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Темы:
Спорт в Грузии (1121)
Теги:
Румыния, Сборная Грузии по футболу

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