Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы выиграли, но качеством игры я не доволен

ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль считает, что несмотря на победу, его подопечные могли сыграть лучше. Так французский специалист прокомментировал победу над Румынией 2:1 в товарищеском матче в городе Плоешти.

"После того, как я возглавил сборную Грузии, это, наверное, была самая плохая игра, но мы выиграли и я доволен. Победа укрепит веру в наши силы. Сейчас мы начнем подготовку к матчу против Нидерландов и, надеюсь, будем в лучших кондициях. Победа над Румынией – это не только моя победа, но, в первую очередь, футболистов. Они выходят на поле. Играть в июне очень непросто – клубный сезон уже завершен и футболисты уже начинают думать об отпуске", – приводит слова Саньоля пресс-служба ФФГ.

Французский специалист также отметил, что в отборочных играх ЧМ-2022 надо показывать футбол лучшего качества.

"Уверен, мы могли добиться большего, что доказали в матче против Испании. Может быть, причина в усталости. В любом случае, если мы хотим иметь шанс в отборочных играх ЧМ-2022, мы должны играть лучше, чем против Румынии", – сказал Саньоль.

photo: Georgian Football Federation / FB Сборная Грузии по футболу

В составе победителей голами отметились Георгий Микаутадзе и Георгий Абурджания. Для Микаутадзе, который провел свой второй матч в составе национальной сборной Грузии, этот гол стал дебютным за главную команду страны.

Для Вилли Саньоля, возглавившего национальную команду Грузии в начале этого года, эта победа стала первой на посту главного тренера. Более того, сборная Грузии впервые в своей истории сумела обыграть Румынию. До этого момента соперники встречались семь раз и шесть раз выигрывала румынская команда. Еще одна встреча завершилась вничью.

Следующий тест-матч сборная Грузии проведет 6 июня в Энсхеде против Нидерландов.