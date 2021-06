Грузинская шахматистка не сыграет в турнире претендентов за звание чемпионки мира

Aleksandra Goryachkina is the overall winner of #WomenGrandPrixFIDE 2019-2020, our congratulations! 👏👏



Top overall standings:

1. Goryachkina (RUS) - 398 points

2. Koneru (IND) - 293

3. Lagno (RUS) - 280

4. Dzagnidze (GEO) - 265

5. M. Muzychuk (UKR) - 250 pic.twitter.com/xvuyCby46U