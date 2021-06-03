Грузинская шахматистка не сыграет в турнире претендентов за звание чемпионки мира

По итогам всех четырех турниров Дзагнидзе заняла четвертое место. Для попадания в тройку грузинской шахматистке не хватило всего 15 баллов

ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Сильнейшая шахматистка Грузии Нана Дзагнидзе (восьмое место в рейтинге ФИДЕ) заняла пятое место на итоговом Гран-при ФИДЕ в Гибралтаре и не пробилась в турнир претендентов за звание чемпионки мира.

В двух заключительных партиях турнира Дзагнидзе сыграла вничью с россиянками Алиной Кашлинской и Валентиной Гуниной, набрала шесть очков, и в итоговом протоколе заняла пятое место.

Победительницей заключительного этапа Гран-при стала Жансая Абдумалик из Казахстана, набравшая 8,5 балла. На втором месте Мария Музычук из Украины (7 баллов), а третье и четвертое места поделили Екатерина Лагно (Россия) и Гюнай Мамедзаде (Азербайджан). Обе шахматистки набрали по 6,5 балла.

Aleksandra Goryachkina is the overall winner of #WomenGrandPrixFIDE 2019-2020, our congratulations! 👏👏



Top overall standings:

1. Goryachkina (RUS) - 398 points

2. Koneru (IND) - 293

3. Lagno (RUS) - 280

4. Dzagnidze (GEO) - 265

5. M. Muzychuk (UKR) - 250 pic.twitter.com/xvuyCby46U — International Chess Federation (@FIDE_chess) June 2, 2021

Таким образом, по итогам четырех этапов Гран-при ФИДЕ в турнире претендентов за звание чемпионки мира примут участие Екатерина Горячкина (Россия, 398 баллов), Хампи Конеру (Индия, 293) и Екатерина Лагно (Россия, 280).

По итогам всех четырех турниров Дзагнидзе заняла четвертое место. Для попадания в тройку грузинской шахматистке не хватило всего 15 баллов.

Действующей чемпионкой мира является Цзюй Вэньцзюнь из Китая.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.