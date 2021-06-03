14:21 03 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9238
  • 100 RUB4.3848
  • USD3.2228
Поиск
Нана Дзагнидзе (Грузия) во время шахматного турнира претенденток в Казани

Грузинская шахматистка не сыграет в турнире претендентов за звание чемпионки мира

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (266)
15 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/03/251921193.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210603/251921207/Gruzinskaya-shakhmatistka-ne-sygraet-v-turnire-pretendentov-za-zvanie-chempionki-mira.html

По итогам всех четырех турниров Дзагнидзе заняла четвертое место. Для попадания в тройку грузинской шахматистке не хватило всего 15 баллов

ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Сильнейшая шахматистка Грузии Нана Дзагнидзе (восьмое место в рейтинге ФИДЕ) заняла пятое место на итоговом Гран-при ФИДЕ в Гибралтаре и не пробилась в турнир претендентов за звание чемпионки мира.

В двух заключительных партиях турнира Дзагнидзе сыграла вничью с россиянками Алиной Кашлинской и Валентиной Гуниной, набрала шесть очков, и в итоговом протоколе заняла пятое место.

Победительницей заключительного этапа Гран-при стала Жансая Абдумалик из Казахстана, набравшая 8,5 балла. На втором месте Мария Музычук из Украины (7 баллов), а третье и четвертое места поделили Екатерина Лагно (Россия) и Гюнай Мамедзаде (Азербайджан). Обе шахматистки набрали по 6,5 балла.

Таким образом, по итогам четырех этапов Гран-при ФИДЕ в турнире претендентов за звание чемпионки мира примут участие Екатерина Горячкина (Россия, 398 баллов), Хампи Конеру (Индия, 293) и Екатерина Лагно (Россия, 280).

По итогам всех четырех турниров Дзагнидзе заняла четвертое место. Для попадания в тройку грузинской шахматистке не хватило всего 15 баллов.

Действующей чемпионкой мира является Цзюй Вэньцзюнь из Китая.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (266)
Теги:
Нана Дзагнидзе

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Крепость Петра в Аджарии
Уникальная византийская крепость Петра в Аджарии - фото
Президент Узбекистана проехался за рулем комбайна - видео
Развлечения политиков: президент Узбекистана за рулем комбайна - видео
Коронавирус в Грузии - весна 2021
Коронавирус в Грузии - как прошла весна
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться