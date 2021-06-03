Назван состав сборной Грузии по дзюдо на чемпионат мира в Будапеште

На мировом первенстве в Венгрии сборную Грузии представят 14 дзюдоистов – девять мужчин и пять женщин

ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по дзюдо определился с составом на чемпионат мира, который пройдет в Будапеште с 6 по 13 июня. Данные представлены официальным сайтом Международной федерации дзюдо (IJF).

На мировом первенстве сборную Грузии представят 14 дзюдоистов – девять мужчин и пять женщин.

Состав сборной Грузии на ЧМ в Будапеште:

мужчины:

(-60 кг) – Темур Нозадзе

(-66 кг) – Важа Маргвелашвили

(-73 кг) – Лаша Шавдатуашвили, Нугзар Таталашвили

(-81 кг) – Тато Григалашвили, Лука Майсурадзе

(-90 кг) – Бека Гвиниашвили

(-100 кг) – Варлам Липартелиани

(+100 кг) – Гела Заалишвили

женщины:

(-52 кг) – Татьяна Левицка-Шуквани, Мариам Джанашвили

(-57 кг) – Этери Липартелиани

(-70 кг) – Мариам Чантурия

(+78 кг) – София Сомхишвили.

Основной потерей сборной Грузии можно считать отсутствие Лухума Чхвимиани, который является действующим чемпионом мира в весовой категории до 60 кг. Свой титул спортсмен завоевал в 2019 году.

На чемпионате мира в Будапеште выступят 703 дзюдоиста (412 мужчин и 291 женщина) из 131 страны мира.

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