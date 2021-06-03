Назван состав сборной Грузии по дзюдо на чемпионат мира в Будапеште

ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по дзюдо определился с составом на чемпионат мира, который пройдет в Будапеште с 6 по 13 июня. Данные представлены официальным сайтом Международной федерации дзюдо (IJF).
На мировом первенстве сборную Грузии представят 14 дзюдоистов – девять мужчин и пять женщин.
Состав сборной Грузии на ЧМ в Будапеште:
мужчины:
- (-60 кг) – Темур Нозадзе
- (-66 кг) – Важа Маргвелашвили
- (-73 кг) – Лаша Шавдатуашвили, Нугзар Таталашвили
- (-81 кг) – Тато Григалашвили, Лука Майсурадзе
- (-90 кг) – Бека Гвиниашвили
- (-100 кг) – Варлам Липартелиани
- (+100 кг) – Гела Заалишвили
женщины:
- (-52 кг) – Татьяна Левицка-Шуквани, Мариам Джанашвили
- (-57 кг) – Этери Липартелиани
- (-70 кг) – Мариам Чантурия
- (+78 кг) – София Сомхишвили.
Основной потерей сборной Грузии можно считать отсутствие Лухума Чхвимиани, который является действующим чемпионом мира в весовой категории до 60 кг. Свой титул спортсмен завоевал в 2019 году.
На чемпионате мира в Будапеште выступят 703 дзюдоиста (412 мужчин и 291 женщина) из 131 страны мира.
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