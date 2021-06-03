Чемпионат мира по хоккею 2021, плей-офф: расписание матчей, результаты

Сборная США разгромила Словакию 6:1, а сборная Германии в серии буллитов взяла верх над Швейцарией (3:2)

ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. На чемпионате мира по хоккею в Латвии определились первые полуфиналисты.

Сборная США разгромила Словакию 6:1, а сборная Германии в серии буллитов взяла верх над Швейцарией (3:2).

Существенный вклад в победу США внесли Колин Блэквелл и Конор Гарланд, оформившие по дублю. Еще по одной шайбе на свой счет записали Бойл и Хмелевский.

© photo: Sputnik / Григорий Сысоев Хоккей. Чемпионат мира. Матч Словакия - Чехия

Что касается сборной Германии, то немецкие хоккеисты проигрывали 1:2 и сумели перевести матч в овертайм только за 44 секунды до финальной сирены. В серии буллитов хоккеисты сборной Германии реализовали два броска, а их соперники только один.

Сегодня же состоятся еще два матча ¼ финала – Россия сыграет с Канадой, а Финляндия с Чехией. Встречи начнутся в 20:15 по московскому времени.

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