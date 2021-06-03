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Николоз Басилашвили

Грузинский теннисист завершил свое выступление на "Ролан Гаррос"

© AP Photo / Gregorio Borgia
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (106)
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Во втором круге Басилашвили в трех сетах уступил 18-летнему испанцу Карлосу Алькарусу Гарфия, занимающему в рейтинге 98 место

ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (31 номер в рейтинге АТР) завершил свое выступление на турнире из серии "Большой шлем" - "Ролан Гаррос".

Во втором круге Басилашвили в трех сетах – 4:6, 2:6, 4:6, уступил 18-летнему испанцу Карлосу Алькарусу Гарфия, занимающему в рейтинге АТР 98 место. Матч продолжался меньше двух часов.

Теннисистка Екатерина Горгодзе
photo: Eko Gorgodze / FB
Грузинская теннисистка завершила свое выступление на "Ролан Гаррос"

Основной проблемой Басилашвили стала его подача. Процент попадания первым мячом у грузина составил всего 59, против 68 у Гарфия. Еще хуже статистика выигранных мячей после первой подачи – 58 против 78. В общей сложности испанец сумел сделать шесть брейков, против двух у Басилашвили.

Победу Гарфия, в принципе, можно назвать сенсационной, так как в основную сетку турнира испанец пробился через сито квалификации. За выход в 1/8 финала Гарфия сыграет с Ян-Леннард Штруффом (42) из Германии.

Выход во второй круг "Ролан Гаррос" позволил Басилашвили заработать 45 рейтинговых очков и 84 тысячи евро призовых. Лучший результат грузинского теннисиста на грунтовых кортах Парижа – третий круг в 2017 году.

Общий призовой фонд "Ролан Гаррос" составляет 17 миллионов 171 тысячу евро, а действующим и 13-кратным победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (106)
Теги:
Николоз Басилашвили, Ролан Гаррос, теннис, Грузия

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