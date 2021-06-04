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Футболист сборной Грузии Торнике Окриашвили

Два футболиста сборной Грузии продолжат карьеру в кипрском клубе АПОЭЛ

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Они перешли в АПОЭЛ из другого кипрского клуба – "Анортосиса", где выступали под руководством грузинского специалиста Темура Кецбая

ТБИЛИСИ, 4 июн – Sputnik. Футболисты сборной Грузии Георгий Квилитая и Торнике Окриашвили продолжат карьеру в кипрском АПОЭЛ, говорится в сообщении на сайте клуба.

Оба грузинских футболиста подписали соглашение сроком на три года – до мая 2024 года. Финансовая сторона сделки не сообщается.

Квилитая и Окриашвили перешли в АПОЭЛ из другого кипрского клуба – "Анортосиса", где выступали под руководством грузинского специалиста Темура Кецбая.

Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий Квилитая
photo: Anorthosis Famagusta / FB
Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий Квилитая

Права на Квилитая принадлежали бельгийскому "Генту", и последний сезон нападающий выступал за "Анортосис" на правах аренды. В 32 матчах за клуб форвард забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Что касается Окриашвили, то атакующий полузащитник выступал за "Анортосис" на протяжении двух сезонов, перейдя в клуб из "Краснодара". В 35 матчах за клуб из Фамагусты Окриашвили забил 12 голов и отметился двумя результативными передачами.

В составе "Анортосиса" оба футболиста стали обладателями Кубка Кипра.

АПОЭЛ – самый титулованный клуб Кипра. Команда из Никосии 28 раз выигрывала чемпионат страны, что является рекордом. Последний раз АПОЭЛ первенствовал в национальном первенстве в 2019 году.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (268)

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