Швеция – Армения: прогноз на товарищеский матч по футболу

Сборная Швеции по футболу продолжает активную подготовку к чемпионату Европы, который стартует уже совсем скоро, и делает это очень неплохо. "Сине-желтые" сыграют в группе "Е" вместе с Испанией, Польшей и Словакией. Фаворитами квартета подопечные Янне Андерссона, может, и не являются, но противостоять "викингам" будет очень непросто.

Перед матчем со сборной Армении у шведов в активе четыре победы подряд: две в отборе на ЧМ-2022 – над Грузией (1:0) и Косово (3:0) – и две в тест-матчах – над Эстонией (1:0) и Финляндией (2:0). Бросается в глаза, что Андерссон большое внимание уделяет обороне – в четырех матчах ноль пропущенных голов.

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Швеция - Бельгия

Сборная Армении на ЕВРО-2020 не попала, но в последнее время подопечные Хоакина Капарроса показывают очень достойный и качественный футбол. Отборочный цикл ЧМ-2022 армяне начали с трех побед подряд (!) – над Лихтенштейном (1:0), Исландией (2:0) и Румынией (3:2). В своей группе сборная Армении уверенно занимает первое место и опережает даже Германию.

Не проиграли армяне и в товарищеской игре с Хорватией, расписав мировую 1:1.

В предстоящей игре букмекеры явное предпочтение отдают Швеции. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,2 (против 12 у Армении). Но делать прогноз на исход встречи я бы не стал. Шведы, как мне кажется, уже вполне готовы к ЧЕ. Нет надобности рисковать и добывать победу любой ценой и, соответственно, подвергать дополнительному риску футболистов. Армяне тоже могут сыграть в свое удовольствие – сейчас им ничего доказывать не надо. Их главные матчи будут в сентябре, когда возобновится квалификация ЧМ-2022.

Предположу, что в матче будет забито два или три гола, при этом совершенно не удивлюсь, если по истечении 90 минут на табло будет счет 1:1.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 2,01.