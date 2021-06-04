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Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле

Матч сборных Грузии и Нидерландов: когда и во сколько состоится игра

photo : Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (224)
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Из десяти последних матчей на выезде сборная Грузии выиграла три встречи (при трех поражениях и четырех ничьих)

ТБИЛИСИ, 4 июн – Sputnik. Товарищеский матч между сборными Нидерландов и Грузии по футболу пройдет 6 июня в городе Энсхеде на стадионе "Гролс Весте". Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени.

Обслуживать матч будет бельгийская бригада арбитров. Главный судья – Эрик Ламбрехтс, а на бровках ему будут помогать Джо де Вейрдт и Матиас Хилларт.

Сборная Грузии по футболу
photo: Georgian Football Federation / FB
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Между собой сборные Нидерландов и Грузии не встречались ни разу.

Матч против Нидерландов сборная Грузии проведет без ряда ключевых игроков. На поле не смогут выйти: Хвича Кварацхелия (восстановление после травмы), Вако Казаишвили (регуляции связанные с COVID-19) и капитан команды Джаба Канкава (травма). Также в матче не примет участия защитник "Ротора" Саба Кверквелия, который был удален с поля в игре против "Румынии".

Из 10 последних матчей на выезде сборная Грузии выиграла три встречи (при трех поражениях и четырех ничьих) – у Гибралтара (3:2) в квалификации к ЕВРО-2020, Эстонии (1:0) в Лиге наций УЕФА и Румынии в тест-матче.

В предстоящей игре букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам поля. На победу Нидерландов можно поставить с коэффициентом 1,23 (против 13 у Грузии).

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Темы:
Сборная Грузии по футболу (224)
Теги:
Нидерланды, Товарищеский матч, Сборная Грузии по футболу, футбол

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