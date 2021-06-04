УНИКС – ЦСКА: прогноз на финал Единой Лиги ВТБ по баскетболу

Победа в финале Единой Лиги ВТБ – это единственная возможность для ЦСКА хоть как-то скрасить в целом неудачный сезон. В регулярном чемпионате турнира "армейцы" заняли непривычное для себя четвертое место, а Финал четырех в Евролиге – откровенно провалили.

В полуфинале Евролиги подопечные Итудиса "спали" три четверти против "Анадолу Эфес", очнулись в четвертой, но все равно проиграли три очка (86:89). В матче за третье место против "Олимпии" из Милана на паркете были в основном резервисты, так что счет 73:83 не должен удивлять.

Не все гладко у ЦСКА было и в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Будь "Зенит" чуть удачливей, могли бы вывести серию в пятый матч, а там уже никто не знает, как бы развернулись события. Но "армейцы" выиграли серию 3:1.

© photo: Sputnik / Ксения Богданова Игроки УНИКСа Айзея Канаан (слева) и Джордан Морган

Что касается УНИКС-а, то клуб из Казани проводит один из своих лучших сезонов. По итогам регулярного чемпионата команда заняла третье место, а в плей-офф не проиграла ни одного матча. И если превосходство над "Зелена Гура" было очевидным с самого начала, то сухая победа над "Локомотивом" из Кубани стала мини-сенсацией.

В первом матче финала букмекеры отдают предпочтение ЦСКА. Несмотря на статус гостей, коэффициент на победу "армейцев" 1,6 (против 2,3 у УНИКС-а). Но мне кажется, на своем паркете и при своих болельщиках УНИКС способен свернуть горы. К тому же мы не знаем, сумел ли ЦСКА отойти после неудачного выступления в Евролиге.

Даже если ЦСКА и оправдает предматчевый расклад, легко в Казани им не будет. Не "привезут" гости хозяевам больше пяти очков. Поэтому мой вариант – победа УНИКС-а с форой +4.5.

Ставка: победа УНИКС-а с форой +4.5 за 1,72.

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