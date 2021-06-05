Чемпионат мира по хоккею 2021, плей-офф: расписание матчей, результаты

Сборная США проиграла канадцам со счетом 1:2 и потерялка путевку в финал Чемпионата мира по хоккею 2021

ТБИЛИСИ, 5 июн – Sputnik. Сборная Канады по хоккею стала первым финалистом чемпионата мира, проходящем в эти дни в Латвии.

В полуфинале "кленовые листья" обыграли сборную США со счетом 4:2.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, после чего инициативой полностью завладели канадские хоккеисты. Героем встречи можно назвать форварда "Калгари" - Эндрю Манджапане, который отметился дублем. Четвертую шайбу канадцы забросили уже в пустые ворота.

Канадцы во второй раз подряд сыграют в финале ЧМ. На прошлом первенстве в 2019 году "кленовые листья" стали вице-чемпионами, уступив в решающем матче Финляндии 1:3.

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