Сборная Грузии по футболу продолжает подготовку к матчу против Нидерландов

Сборные Нидерландов и Грузии сыграют между собой впервые в истории, и грузинские спортсмены обещают выложиться по максимуму

ТБИЛИСИ, 5 июн – Sputnik. Национальная команда Грузии по футболу провела очередную тренировку перед товарищеским матчем против Нидерландов, который состоится 6 июня в Энсхеде.

В тренировочном процессе приняли участие 24 футболиста. Все, кроме Ираклия Азарова, у которого небольшое повреждение. В матче также не сможет принять участие Саба Кверквелия, у которого дисквалификация. Однако защитник "Ротора" принял участие в тренировке.

"Сборная Нидерландов – одна из лучших команд Европы и мира. Мы проделали серьезную подготовительную работу, и сыграть с командой такого уровня для нас будет очень полезно. Естественно, выложимся по максимуму, чтобы добиться положительного результата", – приводит слова полузащитника сборной Грузии Отара Китеишвили Федерация Футбола Грузии.

По словам Китеишвили, в предстоящей игре команде должны помочь положительные эмоции после победы над сборной Румынии (2:1):

"Побеждать в составе национальной команды всегда приятно вне зависимости от того, товарищеская эта игра или официальная. Победа над Румынией придала нам заряд нужных эмоций. Может быть, мы провели не самый лучший матч, но соответствующая работа над ошибками будет проведена", – сказал Китеишвили.

photo: Georgian Football Federation / FB Полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили

Сборные Нидерландов и Грузии сыграют между собой впервые в истории.

Матч между сборными пройдет 6 июня в Энсхеде на стадионе "Гролс Весте". Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени.

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