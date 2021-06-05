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Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на Динамо Арене. Второй тайм, счет 2:1 в пользу Испании

Нидерланды - Грузия: прогноз на товарищеский матч по футболу

© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1099)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на товарищеский мат по футболу между сборными Грузии и Нидерландов

Заключительный тест-матч перед ЕВРО-2020 сборная Нидерландов проведет у себя дома в Энсхеде против Грузии. Как мне кажется, исход встречи будет во многом зависеть от состава, который Франк де Бур выставит на предстоящую игру.

Несколько дней назад "оранжевые" сыграли с Шотландией вничью 2:2 и, честно говоря, немного разочаровали своих поклонников таким результатом. При этом Нидерландам дважды пришлось отыгрываться по ходу матча, а Депай сравнял счет лишь за минуту до финального свистка.

На ЕВРО-2020 сборная де Бура сыграет в одной группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией. Понятно, что "оранжевые" являются фаворитами квартета и выходить в плей-офф турнира должны без лишних проблем. Но ехать на ЧЕ нужно с положительными эмоциями, а не после ничьи с Шотландией.

Футбол. Отборочный матч Евро-2020. Белоруссия - Нидерланды
photo : Sputnik / Stringer
Футбол. Отборочный матч Евро-2020. Белоруссия - Нидерланды

Что касается сборной Грузии, то подопечные Вилли Саньоля приятно удивили, впервые в своей истории обыграв крепкую Румынию 2:1, да еще и на выезде. До этого момента было шесть поражений при одной ничьей.

Французский специалист, возглавивший сборную Грузии в начале года, отошел от чисто оборонительной концепции и позволяет своим подопечным много атаковать. Пока получается неплохо. При этом, если говорить конкретно о матче против Румынии, несмотря на итоговый результат, самим качеством игры главный тренер остался не очень доволен. Скромничает, наверное.

Очевидно, что в предстоящем матче Нидерланды считаются фаворитами. Победа хозяев оценивается коэффициентом 1,25 (против 11,5 у Грузии). Это, так сказать, синица в руках. Но попробуем ухватиться за журавля.

Я почти уверен, что Нидерланды обыграют Грузию достаточно крупно. Не потому, что соперник слишком слаб, а потому, что хозяевам и, в первую очередь, де Буру нужно поставить на место всех скептиков. Думаю, два-три гола хозяева сумеют организовать. При этом Грузия с чистой совестью может сыграть в свое удовольствие – немного риска, немного эксперимента, немного авантюры. Глядишь и забьют (хозяева будут слишком сконцентрированы на атаке). Вот такие две ставки я предлагаю на этот тест-матч.

Ставка: а) Нидерланды забьют минимум три гола за 2,1 и б) обе команды забьют за 2,38.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1099)
Теги:
Нидерланды, Сборная Грузии по футболу

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